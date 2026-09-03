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    ¡Se la ‘jugaron’ por los pelados! Entregaron la renovada Sección Escuela Santísima Trinidad

    ¡Un sueño hecho realidad para más de 600 niños en Guayabal! Entregaron la renovada Escuela Santísima Trinidad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se la ‘jugaron’ por los pelados! Entregaron la renovada Sección Escuela Santísima Trinidad

    Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez entregó la renovada Escuela Santísima Trinidad en Guayabal, con una inversión superior a $14.000 millones.

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    En un acto oficial celebrado en Guayabal, el alcalde Federico Gutiérrez formalizó la entrega de las obras de infraestructura de la Sección Escuela Santísima Trinidad.

    Las labores de adecuación y modernización benefician de manera directa a más de 600 estudiantes del sector, consolidando un renovado colegio que contó con una asignación presupuestal superior a los $14.000 millones de pesos por parte de la alcaldía de Medellín para su finalización e intervención integral.

    El proyecto permitió destrabar y concluir una edificación que permanecía inconclusa desde el año 2023.

    Al retomar la ejecución de los trabajos, la alcaldía amplió el alcance inicial para reparar la sede de primaria, intervenir redes hidrosanitarias, eléctricas y de gas, además de instalar sistemas contra incendios, conectividad a internet, cubiertas y una placa recreodeportiva.

    El mandatario local subrayó la importancia de velar por los recursos públicos para llevar desarrollo educativo a los sectores que lo requieren.

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    Sumado al desarrollo arquitectónico y de urbanismo, la sede física del colegio fue equipada con un paquete de dotación que supera los 4.000 elementos destinados a fortalecer las actividades académicas.

    Las entregas abarcan mobiliario para las aulas de clase, áreas administrativas, salas de docentes y el restaurante escolar, así como adecuaciones técnicas para el laboratorio integrado de física y química, la biblioteca y las salas especializadas en tecnología y bilingüismo.

    Durante el recorrido por el plantel, las autoridades confirmaron que la readecuación abarcó la pintura general, mejoras en accesos, zonas verdes y la creación de un espacio lúdico con juegos infantiles.

    La infraestructura entregada busca garantizar condiciones óptimas para el aprendizaje, el bienestar estudiantil y el desarrollo pedagógico en esta zona del suroccidente de la capital antioqueña.

    ¡Se la 'jugaron' por los pelados! Entregaron la renovada Sección Escuela Santísima Trinidad

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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