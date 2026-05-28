Resumen: Colombia le rindió un emotivo homenaje a Totó la Momposina en el Capitolio Nacional, donde familiares, artistas, músicos y seguidores despidieron a la cantante entre tambores, danzas y canciones tradicionales. Durante la ceremonia se recordó el legado cultural de la artista y su aporte a la música folclórica colombiana, mientras agrupaciones y artistas interpretaron algunos de sus temas más emblemáticos.

¡Entre tambores, baile y lágrimas! Así fue el emotivo último adiós a Totó la Momposina en el Capitolio

El eco de los tambores, las gaitas y las voces del folclor colombiano acompañaron, el pasado miércoles 27 de mayo, el último adiós a Totó la Momposina en el Capitolio Nacional, en Bogotá. Lejos de convertirse en una despedida silenciosa, el homenaje reunió música, danza y recuerdos en honor a una de las artistas más representativas de la cultura colombiana.

El cuerpo de Sonia Bazanta Vides, nombre real de la cantante, llegó al Congreso de la República procedente de Celaya, México, ciudad en la que falleció el pasado 17 de mayo a los 85 años. La artista permaneció acompañada hasta sus últimos días por su hija Angélica y varios de sus nietos, quienes residen en territorio mexicano.

Desde horas antes del inicio de la ceremonia, la Plaza de Bolívar comenzó a llenarse de seguidores, agrupaciones folclóricas y artistas que quisieron despedirla interpretando algunas de las canciones que marcaron generaciones enteras.

El homenaje oficial se desarrolló en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y contó con la presencia de familiares, integrantes del Congreso y figuras del Gobierno nacional, entre ellas la vicepresidenta Francia Márquez. El féretro de la artista permaneció en el centro del recinto, rodeado de arreglos florales y acompañado por los músicos que hicieron parte de su trayectoria artística.

Colombia despide a Totó la Momposina con homenajes en Bogotá y Mompox. Entre el 27 y el 29 de mayo se realizarán jornadas de despedida y homenaje póstumo a Sonia Bazanta Vides, Totó la Momposina, cantora, compositora y guardiana de las músicas del Caribe colombiano, cuya voz… pic.twitter.com/Vx6flSep65 — MinCultura Colombia (@mincultura) May 27, 2026

Una despedida entre música y memória

La ceremonia comenzó sobre las 3:40 de la tarde con un minuto de silencio realizado por la banda del Batallón Guardia Presidencial. Después, distintos asistentes tomaron la palabra para recordar el legado artístico y humano de Totó nacida en Talaigua, Bolívar.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante la intervención de Marco Vinicio Oyaga, hijo mayor de la artista, quien recordó varias etapas de la vida personal y profesional de su madre.

“Totó se mostró de manera diferente para cada uno de los que estamos aquí (…) ella se presentaba con todos sus apellidos siempre, mostrando todos sus ancestros, hablando de quién era y hacia dónde iba, sin olvidar de dónde venía”.

Durante su discurso también recordó los primeros viajes internacionales de la cantante y la manera en la que comenzó a llevar la música tradicional colombiana a escenarios del mundo.

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“En 1974 fue la primera vez que ella salió solita de concierto a Europa, con sus tres tambores. Fue a un restaurante durante la inauguración de la torre Montparnasse, en París. Ahí se sembró la semilla (…). Su enseñanza más grande es sobre el sentido de la identidad, del orgullo de ser colombianos”.

Marco Vinicio además confirmó que la familia trabaja actualmente en la continuidad del festival Totó la Momposina, realizado por primera vez en Mompox en 2024, así como en la consolidación de una fundación cultural que llevará el nombre de la artista.

Durante el homenaje también hubo espacio para presentaciones musicales y rituales de despedida. La cantante tibetana Yungchen Lhamo interpretó una canción ceremonial, mientras que el cierre estuvo a cargo de Los Tambores de Totó, agrupación conformada por hijos, nietos y músicos cercanos a la artista.

El legado de una de las voces más importantes del folclor

El tributo estuvo acompañado por interpretaciones de canciones emblemáticas como ‘Yo me llamo cumbia’, ‘Aguacero de mayo’ y ‘El pescador’. A la presentación se unieron artistas invitados como Antonio Arnedo, Mónica Giraldo y Adriana Lucía, mientras varios bailarines recorrían el recinto acompañando la música.

#Actualidad I Colombia despide a una de las voces más grandes de su historia cultural. En Cámara Ardiente, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, familiares, artistas y representantes del sector cultural rindieron homenaje a Totó la Momposina, fallecida el pasado 17 de mayo… pic.twitter.com/PIQjqkBZbd — Radio Nacional CO (@RadNalCo) May 28, 2026

Xiomara Suescún, directora del Centro Nacional de las Artes y representante de la ministra de Cultura, también destacó la importancia de Totó la Momposina dentro de la identidad cultural del país.

“Colombia despide a una maestra fundamental, a un pilar de esta nación, que difundió la memoria de un país a través del sonido de una tambora a la orilla de un río, ella acercó el sonido popular a un país entero”.

La despedida de la artista continuó este jueves 28 de mayo con una eucaristía realizada en la Catedral Primada de Bogotá. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al crematorio Jardines del Recuerdo, en el norte de la capital.

Finalmente, al atardecer del viernes 29 de mayo, familiares y allegados realizarán un homenaje privado en Mompox, a orillas del río Magdalena, territorio profundamente ligado a la historia y legado musical de Totó la Momposina.