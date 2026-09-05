Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El video muestra la propuesta preparada por Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, para Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebecita’, en una playa del Caribe colombiano. La grabación fue publicada en redes sociales y volvió a difundirse después del operativo policial en Riohacha, donde ambos murieron junto a dos hombres señalados como escoltas.

Entre rosas y antorchas: alias ‘Bendito Menor’ le pidió matrimonio a ‘La Bebecita’ días antes de ser abatido

Una propuesta de matrimonio realizada en una playa del Caribe colombiano volvió a llamar la atención en redes sociales después de la muerte de Naín Andrés Pérez, conocido como alias ‘Bendito Menor’, señalado integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

En el video aparece su pareja, Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias ‘La Bebecita’, llegando al lugar con los ojos cubiertos. Allí la esperaba Pérez, en medio de una decoración con rosas, pétalos y antorchas.

El hombre apareció de rodillas con un anillo y le pidió matrimonio. Después de que ella aceptó, ambos continuaron con la celebración, que quedó registrada en video y posteriormente fue publicada en redes sociales.

El Colombiano señaló que la propuesta habría ocurrido aproximadamente 15 días antes del operativo en el que murió la pareja.

El video volvió a circular después del operativo

La grabación hacía parte de las publicaciones personales que Pérez compartía junto a Tarazona. Tras conocerse el resultado del procedimiento policial, usuarios de redes sociales recuperaron este y otros contenidos en los que ambos aparecían juntos.

La exposición de ‘Bendito Menor’ en internet ya había generado atención antes de su muerte. En una de sus publicaciones hizo referencia a la recompensa ofrecida por información que permitiera localizarlo.

Así fue el operativo en Riohacha

El procedimiento se realizó en el barrio Los Olivos de Riohacha, cerca del aeropuerto Almirante Padilla, y terminó con la muerte de Pérez Toncel, Tarazona y otros dos hombres señalados como integrantes del esquema de seguridad del cabecilla.

El resultado fue confirmado el viernes 4 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Pérez Toncel tenía aproximadamente 26 años y era señalado como uno de los principales integrantes de las ACSN, también conocidas como Los Pachenca.

Hoy es un gran día para Colombia. La Operación Centinela de la Patria dio un golpe contundente al narcoterrorismo: gracias a una acción impecable de nuestra Policía Nacional y de un comando especial de la DIJIN, fue dado de baja alias Naím o “Bendito Menor”, uno de los criminales… pic.twitter.com/q4cwdqLnGM — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 4, 2026

El seguimiento para localizar a Pérez Toncel estuvo relacionado con labores de inteligencia y mencionó apoyo de inteligencia estadounidense, aunque aclaró que este último aspecto no había sido confirmado oficialmente.

Esto le podría interesar: Reporte de Medicina Legal: identificados los cuatro fallecidos tras la neutralización de alias ‘Bendito Menor’

Los señalamientos contra ‘La Bebecita’

Tarazona también era objeto de investigaciones por sus presuntos vínculos con la estructura criminal. Después del operativo, medios de comunicación reportaron que las autoridades le atribuían funciones relacionadas con el manejo de recursos y aspectos logísticos de la organización.

Medios nacionales informaron sobre los señalamientos de las autoridades, que la vinculaban con el manejo de dinero y pagos, así como con las rentas ilegales y labores de apoyo a la estructura.

Estos señalamientos corresponden a investigaciones y versiones de las autoridades y no deben presentarse como responsabilidades judiciales definitivas.

Una publicación que adquirió otro significado

La propuesta de matrimonio pasó de ser un registro personal a convertirse en parte de los contenidos revisados después de la muerte de la pareja.

Además, existen diferencias entre los reportes sobre cuándo fue grabado el video. El Colombiano habló de aproximadamente 15 días antes del operativo, mientras que NTN24 señaló que las imágenes habrían sido registradas 72 horas antes.

Por ello, lo más preciso es establecer que la propuesta ocurrió antes del procedimiento policial, sin presentar como definitiva una de las dos fechas.

Tampoco está confirmado que esta publicación haya sido determinante para localizar a Pérez Toncel. Lo establecido es que el video ya había sido difundido en redes sociales y que volvió a adquirir notoriedad después del operativo que terminó con la muerte de la pareja.