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Resumen: La Alcaldía de Medellín suspendió seis construcciones sin licencia en Camposanto, Villatina, por encontrarse en una zona de alto riesgo no mitigable. Durante la intervención también se elaboraron 34 informes sobre posibles irregularidades urbanísticas y se orientó a familias sobre los riesgos de adquirir lotes de manera informal.

Entre quebradas, zonas protegidas y riesgo de deslizamiento: frenan seis construcciones en Villatina

a Alcaldía de Medellín intervino seis construcciones que se adelantaban sin licencia en Camposanto, sector del barrio Villatina, en la comuna 8-Villa Hermosa. Las obras están ubicadas en un área identificada como de alto riesgo no mitigable por movimientos en masa, por lo que las autoridades ordenaron detener los trabajos.

Durante la jornada, los funcionarios instalaron sellos de suspensión en cada una de las construcciones intervenidas. La medida busca impedir que las obras continúen y prevenir nuevas ocupaciones en terrenos que no cuentan con condiciones adecuadas para ser habitados.

Camposanto ha presentado un proceso de ocupación informal y registra antecedentes de emergencias asociadas a las condiciones del terreno. Por esta razón, las autoridades mantienen controles en el sector para evitar que se extiendan los asentamientos hacia áreas donde existen restricciones para construir.

También detectaron otras edificaciones para revisar

La intervención no se limitó a las seis obras suspendidas. Durante el recorrido fueron elaborados 34 informes técnicos relacionados con edificaciones en las que se encontraron posibles incumplimientos de las normas urbanísticas.

Estos documentos reúnen las evidencias recopiladas durante la visita y serán remitidos para las actuaciones correspondientes ante la Inspección de Convivencia y Paz. El seguimiento permitirá establecer las medidas que correspondan en cada caso y mantener identificadas las nuevas construcciones que puedan aparecer en el sector.

El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, explicó que el Distrito mantiene presencia en estos puntos para hacer seguimiento a las situaciones que puedan poner en riesgo a los habitantes.

“Estamos en los puntos críticos, con vigilancia, sensibilización y acompañamiento. También, necesitamos que los ciudadanos denuncien a quienes venden lotes de manera ilegal o engañan ofreciendo terrenos donde no se puede construir. Medellín ofrece recompensas de hasta $20 millones por información que permita identificar, capturar y judicializar a personas o grupos involucrados en loteo ilegal, estafa y urbanización ilegal”, afirmó.

Una zona con restricciones ambientales y de construcción

Las condiciones del territorio también fueron uno de los aspectos revisados durante la intervención. Parte de Camposanto se encuentra en áreas de protección y en retiros asociados a las quebradas La Gallinaza 1 y La Loquita.

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Otros terrenos hacen parte de la estructura ecológica del cerro Pan de Azúcar. Estas condiciones, sumadas a la clasificación de riesgo por movimientos en masa, hacen necesario mantener controles sobre las nuevas ocupaciones y construcciones.

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La Alcaldía adelanta estas acciones, además, para prevenir situaciones relacionadas con la venta irregular de terrenos. La advertencia está dirigida a quienes puedan estar interesados en adquirir lotes sin conocer las restricciones que existen sobre determinadas zonas.

Orientación a familias y seguimiento a posibles casos

Durante la jornada también participó la Unidad de Enajenaciones y Sociedades Intervenidas, que realizó cuatro entrevistas con el propósito de recopilar información sobre situaciones que podrían estar relacionadas con la ocupación y comercialización irregular de terrenos.

Además de recoger información, los funcionarios orientaron a algunas familias sobre los riesgos de adquirir lotes mediante mecanismos informales. La recomendación busca que las personas puedan verificar las condiciones de los terrenos antes de entregar dinero y conozcan las rutas institucionales a las que pueden acudir ante posibles irregularidades.

La intervención fue liderada por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, con el acompañamiento de la Policía Nacional, la Inspección de Convivencia y Paz y la Personería.

Con estas acciones, el Distrito busca mantener vigilancia sobre Camposanto, controlar las construcciones que incumplan las normas y prevenir que nuevas familias terminen ocupando terrenos donde existen restricciones urbanísticas, ambientales o condiciones de riesgo.