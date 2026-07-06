¡Escándalo mundial! Francia tomará acciones legales contra la senadora paraguaya Celeste Amarilla por insultos racistas a Mbappé

Resumen: Este lamentable incidente vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de erradicar el racismo en los entornos deportivos y políticos

Minuto30.com .- El fútbol internacional se ha visto sacudido por un bochornoso episodio extradeportivo que ha generado indignación mundial. Tras la derrota de la selección de Paraguay ante Francia, la senadora paraguaya Celeste Amarilla desató una tormenta al publicar una serie de mensajes cargados de xenofobia y racismo dirigidos al capitán del equipo galo, Kylian Mbappé.

A través de su cuenta en la red social X, la congresista atacó al delantero tildándolo de «camerunés colonizado», además de emitir otra serie de repudiables comentarios y comparaciones de índole racial por el hecho de que el jugador no le dio la mano al portero rival. Sus palabras, lejos de pasar desapercibidas, encendieron las alarmas de la comunidad internacional.

La contundente y elegante respuesta de Mbappé

Acostumbrado a no guardar silencio ante la discriminación, la estrella del fútbol mundial no dejó pasar los oprobios. Con un tono de profunda altura y firmeza, Mbappé respondió directamente a la senadora, separando la actitud de la política del verdadero espíritu del pueblo paraguayo.

«Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo», inició el futbolista.

El delantero fue enfático en señalar el daño que ella le hace a su propio país: «Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron (…) Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo».

Francia tomará acciones legales

El escándalo escaló rápidamente a los despachos oficiales. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) emitió un duro comunicado respaldando a su capitán y anunciando medidas contundentes en los tribunales.

La FFF calificó los comentarios de Amarilla como «aberrantes e inaceptables» y advirtió que son delictivos. «La FFF presenta una denuncia con el fin de iniciar acciones judiciales. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado», concluyó la entidad, reafirmando su política de tolerancia cero frente a cualquier forma de discriminación.

Este lamentable incidente vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de erradicar el racismo en los entornos deportivos y políticos, demostrando que este tipo de discursos de odio tendrán graves consecuencias a nivel global.