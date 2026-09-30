¡Entre cadenas y refugios improvisados! Rescatan nueve animales por presunto maltrato en Bogotá

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Resumen: Nueve animales fueron rescatados en operativos realizados en Ciudad Bolívar y Usme, Bogotá, tras reportes sobre posibles situaciones de maltrato y tenencia irresponsable. Entre los casos se encuentran siete perros y un gato retirados de una vivienda, además de otros dos caninos entregados voluntariamente y un perro aprehendido de manera preventiva. Los animales quedaron bajo cuidado del IDPYBA para recibir atención veterinaria.

Nueve animales de compañía fueron puestos bajo protección de las autoridades tras varias intervenciones realizadas en Ciudad Bolívar y Usme, en Bogotá, luego de recibir reportes relacionados con posibles situaciones de tenencia irresponsable y condiciones que afectarían su bienestar.

Los procedimientos fueron adelantados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y, en uno de los casos, contaron con la participación de la Policía Ambiental. Los animales recuperados quedaron bajo el cuidado del Instituto, donde reciben valoración y atención veterinaria.

Dos perros fueron entregados de manera voluntaria

Uno de los casos se presentó en el barrio Lucero, en Ciudad Bolívar, donde el equipo médico veterinario del IDPYBA realizó una valoración a dos caninos cuyos tenedores fueron objeto de un concepto desfavorable por parte de la entidad.

Tras la intervención, los responsables entregaron voluntariamente a los dos animales al Instituto, que asumió su protección y atención.

Ocho animales fueron retirados de una vivienda

La segunda intervención ocurrió en el barrio Santa Viviana, también en Ciudad Bolívar, durante un operativo en el que participaron diferentes entidades.

En ese lugar fueron rescatados ocho animales: siete perros y un gato, luego de establecerse que la residencia no garantizaba las condiciones adecuadas para su permanencia.

Durante la diligencia también se evidenció el incumplimiento de compromisos establecidos previamente y se revisaron las condiciones de salud y bienestar en las que se encontraban los animales. Tras su salida de la vivienda, quedaron bajo custodia del IDPYBA para continuar con la valoración y atención veterinaria.

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Policía Ambiental intervino otro caso en Usme

En la vereda El Consuelo, en Usme, la situación involucró a otro canino que se encontraba en condiciones que comprometían su bienestar. La Policía Ambiental, con apoyo técnico del IDPYBA, encontró al animal amarrado con un lazo y una cadena dentro de un refugio improvisado.

Según la valoración realizada durante el procedimiento, el lugar no ofrecía condiciones adecuadas de descanso ni protección frente a las condiciones climáticas. También fueron identificadas deficiencias de higiene y algunas afectaciones en el estado físico del perro.

Ante este panorama, y teniendo en cuenta el concepto desfavorable emitido por el Instituto y el material recopilado durante la diligencia, la Policía realizó la aprehensión material preventiva del animal.

El material será entregado a las autoridades

En este último caso, las pruebas obtenidas durante la intervención serán puestas en conocimiento de las autoridades competentes, que deberán adelantar las actuaciones correspondientes y determinar las posibles sanciones a las que haya lugar.

De esta manera, los operativos permitieron intervenir diferentes situaciones reportadas en Ciudad Bolívar y Usme, con acciones que incluyeron entregas voluntarias, rescates y una aprehensión preventiva, mientras los animales permanecen bajo protección institucional y reciben atención veterinaria.