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Resumen: Cuatro personas fueron capturadas en flagrancia tras ingresar por el techo de una vivienda en el barrio Polo Club, en la localidad de Barrios Unidos, para cometer un hurto. La Policía reaccionó tras una alerta y los interceptó cuando intentaban abandonar el lugar en un taxi con seis monitores, un computador portátil y otros elementos avaluados en más de $100 millones. El vehículo fue inmovilizado y los detenidos, quienes registran más de 10 anotaciones judiciales por diferentes delitos, quedaron a disposición de la autoridad competente.

¡Entraron por el techo y cayeron en minutos! Capturan a cuatro por millonario hurto en Bogotá

Una alerta permitió a la Policía capturar en flagrancia a cuatro personas señaladas de participar en un hurto ocurrido en el barrio Polo Club, en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los involucrados habrían ingresado a una vivienda por el techo para apoderarse de diferentes equipos y elementos de construcción. Para acceder al inmueble utilizaron una escalera humana.

El caso fue advertido por la central de radio, desde donde se emitió la alerta a las patrullas que se encontraban en la zona. La reacción de los uniformados permitió ubicar a los señalados poco después, cuando se disponían a abandonar el sector.

Los encontraron con los elementos hurtados

La intervención policial se produjo mientras los cuatro capturados se movilizaban en un vehículo en el que, según el reporte, transportaban los objetos que habrían sido sustraídos de la vivienda.

Durante el procedimiento fueron recuperados seis monitores, un computador portátil y otros elementos, cuyo valor total fue estimado en más de 100 millones de pesos.

Además de recuperar los objetos, las autoridades inmovilizaron el taxi en el que se desplazaban los cuatro señalados al momento de ser interceptados.

Creyeron que al entrar por el techo pasarían desapercibidos. Pero @PoliciaBogota ya los había identificado y todo quedó grabado. Estos cuatro delincuentes fueron capturados cuando huían en un taxi luego de ingresar a una vivienda mediante escalera humana en Barrios Unidos y… pic.twitter.com/baZncMTjaK — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) August 7, 2026

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El procedimiento permitió que los elementos recuperados quedaran bajo custodia dentro del proceso correspondiente, mientras los capturados fueron trasladados para ser presentados ante las autoridades competentes.

Los cuatro capturados tienen más de 10 anotaciones

Otro de los datos entregados por las autoridades está relacionado con los registros judiciales de los cuatro detenidos. Según la información oficial, los cuatro tienen más de 10 anotaciones judiciales por diferentes delitos.

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Las anotaciones corresponden a registros que aparecen asociados a los detenidos, sin que esta información implique por sí misma una condena por los hechos que son materia del procedimiento realizado en Barrios Unidos.

Tras las capturas, los cuatro señalados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, junto con los elementos recuperados, para que avance el proceso correspondiente y se determine su situación jurídica.

Policía pide reportar hechos de inseguridad

La captura se produjo luego de la reacción de las patrullas ante la alerta recibida por la central de radio, en una intervención que permitió recuperar los elementos que habían sido reportados como hurtados.

La Secretaría de Seguridad recordó a la ciudadanía la importancia de informar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la seguridad y convivencia en la ciudad.

Para reportar este tipo de hechos, las autoridades habilitaron la línea 123, a través de la cual la comunidad puede entregar información y solicitar atención ante situaciones que requieran la intervención de las autoridades.