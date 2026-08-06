¡Ataque y millonario robo en Bogotá! Hombre habría usado gas pimienta para llevarse $42 millones

Resumen: Un hombre de 53 años fue capturado en un centro comercial de Kennedy, Bogotá, tras ser señalado de atacar con gas pimienta a una mujer para robarle una maleta con $42 millones. La reacción de ciudadanos y policías permitió detenerlo y recuperar el dinero. Durante el procedimiento también fueron incautados un arma cortopunzante y el gas pimienta. El capturado, quien registra antecedentes judiciales, quedó a disposición de la Fiscalía.

Un operativo de la Policía terminó con la captura de un hombre de 53 años, señalado de protagonizar un millonario hurto en un centro comercial del sector de Bellavista, en la localidad de Kennedy, Bogotá.

El caso quedó registrado por cámaras de seguridad y ocurrió cuando una mujer se movilizaba con una maleta que contenía 42 millones de pesos en efectivo. De acuerdo con las autoridades, el sospechoso habría utilizado gas pimienta para atacarla y posteriormente tomó el dinero.

La huida fue frustrada por la reacción de las personas que se encontraban en el lugar y la intervención de uniformados de la Reacción Bancaria de la Policía, quienes lograron interceptarlo poco después.

Durante el procedimiento, los agentes recuperaron la totalidad del dinero e incautaron un arma cortopunzante y el gas pimienta que, según el reporte oficial, estarían relacionados con el hurto.

Así ocurrió el millonario hurto

El episodio se presentó dentro de un establecimiento comercial ubicado en Bellavista. Según las autoridades, el hombre habría atacado con gas pimienta a la mujer y aprovechado la situación para apoderarse de la maleta que contenía los $42 millones.

La reacción de ciudadanos y policías permitió evitar que escapara del lugar. La Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó que el procedimiento quedó registrado por las cámaras de vigilancia.

“Las cámaras de seguridad registraron el momento en que fue capturado este hombre, que segundos antes había atacado con gas pimienta a una mujer para robarle una maleta con 42 millones de pesos dentro de un centro comercial en el sector de Bellavista, en Kennedy. La rápida reacción de los uniformados de la reacción bancaria, con apoyo de la ciudadanía, permitió interceptarlo, capturarlo y recuperar la totalidad del dinero”, informó la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

¿Qué encontraron durante la captura?

Además del dinero, durante el procedimiento fueron incautados un arma cortopunzante y un recipiente de gas pimienta, elementos que las autoridades relacionan con el hecho.

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El hombre fue capturado en flagrancia y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las actuaciones judiciales correspondientes por el presunto delito de hurto.

El capturado tenía antecedentes judiciales

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De acuerdo con la Policía, el detenido registra múltiples antecedentes por conductas relacionadas con hurto, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Las autoridades también indicaron que ya había estado recluido en establecimientos carcelarios.

La captura quedó registrada en video

Las cámaras de seguridad captaron parte del procedimiento realizado después del hurto. En las imágenes se observa la intervención de los uniformados, quienes lograron interceptar al señalado responsable con apoyo de ciudadanos que se encontraban en el lugar.

Dio vueltas por todo el centro comercial pero no pudo escapar tras haber hurtado 42 millones a una mujer que los llevaba en una maleta.@PoliciaBogota lo capturó en minutos y el dinero fue recuperado, el hombre tenía múltiples antecedentes y tendrá que responder ante la… pic.twitter.com/rRXowCDmFH — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) August 4, 2026

El registro permitió documentar la reacción posterior al robo y el operativo mediante el cual se recuperó el dinero.

Autoridades recomiendan pedir acompañamiento

A raíz del caso, la Policía reiteró el llamado a las personas que necesiten movilizar altas sumas de dinero en efectivo para que soliciten acompañamiento de las autoridades.

La recomendación busca prevenir situaciones de riesgo durante este tipo de desplazamientos y reducir la posibilidad de que los ciudadanos sean víctimas de hurto.

El caso ocurrido en Kennedy terminó con la captura del hombre de 53 años, la recuperación de los $42 millones y la incautación de los elementos que, según las autoridades, habrían sido utilizados durante el hecho. Ahora será la Fiscalía la encargada de continuar el procedimiento judicial correspondiente.