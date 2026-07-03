Resumen: Una familia en Puente Aranda sufrió un millonario robo luego de que varios delincuentes ingresaran a su apartamento aprovechando su ausencia. Los responsables se llevaron dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. El caso quedó registrado por cámaras de seguridad y las autoridades avanzan en la investigación para identificar a los responsables y esclarecer cómo lograron ejecutar el hurto.

¡Entraron en minutos y desaparecieron una fortuna! Millonario robo sacude a familia en Puente Aranda

Un nuevo caso de hurto a vivienda quedó registrado por cámaras de seguridad en Bogotá. Esta vez, el hecho ocurrió en el barrio La Asunción, en la localidad de Puente Aranda, donde un grupo de delincuentes ingresó a un edificio residencial y saqueó un apartamento aprovechando que sus propietarios no se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la denuncia conocida por Citytv, el robo ocurrió hacia las 8:10 de la noche. En ese momento, los residentes habían salido de la vivienda, circunstancia que habría sido aprovechada por los responsables para ejecutar el hurto en pocos minutos.

Las grabaciones muestran que dos hombres llegaron hasta la entrada del edificio y comenzaron a manipular el acceso para ingresar al inmueble. Posteriormente se dirigieron al apartamento donde, según la versión de las víctimas, forzaron la cerradura hasta lograr entrar.

«Los ladrones aprovechan que no hay nadie en la casa e ingresan aproximadamente a las 8:10 de la noche. Empiezan a forcejear la puerta principal del edificio, suben a mi apartamento, forcejean la chapa del apartamento, la quitan totalmente e ingresan a la habitación», relató una de las víctimas en declaraciones a Citytv.

Los delincuentes fueron directamente por el dinero y las joyas

Según la familia afectada, una vez dentro del apartamento los ladrones no recorrieron toda la vivienda al azar, sino que se dirigieron directamente a la habitación principal, donde estaban guardados los objetos de mayor valor.

La víctima aseguró que los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, joyas, relojes, mercancía perteneciente a su esposo, una consola de videojuegos, un bafle y otros elementos.

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«Se robaron joyas, mercancía de mi esposo, relojes, dinero en efectivo… aproximadamente unos 60 u 80 millones en efectivo. Se robaron el Play, un bafle, y salieron y se fueron», manifestó la afectada a Citytv.

Aunque inicialmente algunos reportes señalaron que las pérdidas superarían los 100 millones de pesos, la propietaria indicó que solo el dinero en efectivo robado estaría entre los 60 y los 80 millones de pesos, sin contar el resto de los objetos sustraídos.

Las cámaras de seguridad también permitieron establecer que el robo habría sido ejecutado por al menos tres personas. Mientras dos de ellas ingresaban al edificio, un tercer integrante permanecía vigilando en el exterior.

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Además, según la denuncia, la banda habría contado con el apoyo logístico de un taxi de servicio público y un vehículo particular de color blanco, utilizados para facilitar la huida.

Víctimas sospechan que los delincuentes conocían sus movimientos

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los propietarios fue la sincronización con la que actuaron los responsables del hurto.

Según la víctima, las grabaciones evidencian que los delincuentes permanecieron comunicándose por celular durante toda la ejecución del robo y abandonaron el lugar justo cuando ella y su familia emprendían el regreso a la vivienda, una coincidencia que calificó como «muy extraña» en declaraciones a Citytv.

Ese elemento hace parte de la investigación que adelantan las autoridades para establecer si los responsables tenían información sobre los movimientos de los residentes o si realizaron labores previas de seguimiento antes de cometer el hurto.

Las autoridades avanzan en la investigación

Luego de descubrir lo ocurrido, los propietarios dieron aviso a la Policía, que llegó al lugar para iniciar el procedimiento correspondiente.

Sin embargo, las víctimas manifestaron su inconformidad por el tiempo que tardó en llegar el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Según indicaron, los investigadores arribaron aproximadamente cuatro horas después del reporte para realizar la inspección judicial y recolectar huellas dactilares y otros elementos materiales probatorios.

Las autoridades continúan analizando los videos de seguridad y recopilando información que permita identificar a los responsables del millonario hurto. Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con este caso.