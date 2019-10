“Entrada de militares a zonas del Cauca no soluciona nada”: Líderes indígenas

Este jueves indígenas del departamento del Cauca se pronunciaron sobre las medidas y propuestas del Gobierno Nacional para mejorar la seguridad después de la masacre de cinco integrantes de su comunidad.

Uno de los voceros fue Mauricio Lectamo, indígena de la comunidad Nasa que se desempeña como coordinador de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas, quien no compartió la decisión del presidente Iván Duque de mandar 2.500 soldados más al Cauca.

“La entrada de militares al Cauca no soluciona nada, no es la primera vez que se hace. Hay una experiencia lamentable que demuestra que estas medidas no son las más efectivas. Esperemos que el tiempo no nos dé la razón”, aseguró el líder indígena en La Fm.

Sobre la decisión de enviar más fuerza pública, Lectamo resaltó además que considera que el Gobierno no ha escuchado los mensajes claros que han dado las comunidades indígenas en torno a que la salida militar no es suficiente para abordar los problemas estructurales que tiene la región, que considera como integrales.

El presidente aseguró el pasado miércoles que la Fuerza de Despliegue Rápido número 4, que estará conformada por 2.500 uniformados tendrá tres objetivos entre los cuales destacó el desmantelamiento de los grupos criminales vinculados al narcotráfico que pretenden intimidar a las poblaciones de esa región.