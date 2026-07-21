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Resumen: El programa EnRutados certificó a 39 trabajadores de 14 empresas de transporte público del Valle de Aburrá para fortalecer la cultura del servicio.

¡La Cultura Metro se sube a los buses! 39 trabajadores fueron certificados

Treinta y nueve colaboradores de 14 empresas de transporte público del Valle de Aburrá culminaron con éxito el programa EnRutados, una iniciativa impulsada por el Metro de Medellín para fortalecer la cultura del servicio y promover una mejor experiencia para los usuarios del sistema de movilidad de la región.

El proceso de formación estuvo orientado a extender los principios de la Cultura Metro más allá del sistema férreo, llevando valores como el respeto, la empatía, el cuidado y la convivencia a las empresas de transporte colectivo que diariamente movilizan miles de pasajeros en el área metropolitana.

Durante cinco meses, los participantes hicieron parte de un proceso de capacitación que incluyó talleres, un bootcamp especializado en servicio al cliente y espacios de aprendizaje colaborativo.

Estas actividades permitieron identificar los principales retos que enfrentan las empresas transportadoras y construir soluciones enfocadas en mejorar la atención a los usuarios.

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El programa EnRutados comenzó su implementación en febrero de este año, luego de una fase previa de seis meses dedicada al diagnóstico y diseño de la metodología.

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Según el Metro de Medellín, este trabajo permitió adaptar los contenidos a las necesidades específicas de las empresas participantes y fortalecer las competencias de sus colaboradores.

Con la certificación, los 39 participantes asumirán el papel de multiplicadores de las buenas prácticas aprendidas, con el propósito de replicarlas en sus organizaciones y contribuir al fortalecimiento de la movilidad sostenible en el Valle de Aburrá.

Las empresas vinculadas al proceso fueron Autobuses Poblado Laureles, Conducciones Palenque Robledal, COONATRA, Conducciones Las Arrieritas, Expreso Girardota, Expreso Mocatán, SANTRA, SOTRAMES, Transportes Hato Viejo, Transportes Aranjuez Santa Cruz, Transportes Brasil, TEMSA, TRANSMEBA y Transportes Rápido San Cristóbal.

Con esta iniciativa, el Metro de Medellín busca consolidar una cultura de servicio compartida entre los diferentes actores del transporte público de la región.

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