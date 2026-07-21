Resumen: Estoy aquí para hacer la gran política: la de servir a Colombia con transparencia, respeto por las instituciones y absoluto compromiso con el país

«Respeto la autonomía del Congreso y la independencia de las ramas del poder público»: Abelardo de La Espriella

Tras la agitada jornada política del 20 de julio que definió las nuevas mesas directivas del Congreso, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se pronunció a través de sus redes sociales sobre la elección de los nuevos líderes del poder legislativo, enviando un contundente mensaje sobre la independencia de poderes y la forma en que su gobierno se relacionará con el Capitolio.

Mensaje de Abelardo de La Espriella

Respeto plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público. Por eso no llamé a ningún congresista para pedir votos, ofrecer cargos, contratos o prebendas. Hacía más de 30 años no se elegía la mesa directiva del Senado mediante una votación libre, sin repartos burocráticos. Eso fortalece nuestra democracia.

No soy un político tradicional. Estoy aquí para hacer la gran política: la de servir a Colombia con transparencia, respeto por las instituciones y absoluto compromiso con el país.

Felicito al doctor Honorio Henríquez por su elección como presidente del Senado de la República y al doctor Nicolás Barguil por su elección como presidente de la Cámara de Representantes. Les deseo el mayor de los éxitos en las altas responsabilidades que hoy asumen. Estoy seguro de que, desde la independencia de cada corporación, encontraremos puntos de encuentro para impulsar las iniciativas que necesita Colombia y hacer realidad la Patria Milagro.