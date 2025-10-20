Engañaban con asesorías legales, pero traficaban fusiles: cae red criminal en Cali

Resumen: La Policía Metropolitana de Cali desmanteló un centro de tráfico de armas que operaba bajo la fachada de una oficina de asesorías jurídicas en el barrio Gran Limonar. En el operativo fueron incautados fusiles, pistolas, municiones y documentos falsos, y ocho personas fueron capturadas, entre ellas una mujer que contactaba a los clientes. Con este golpe, las autoridades completan más de 800 armas incautadas en la ciudad este año, como parte de la estrategia para reducir la violencia y el porte ilegal.

En una operación de inteligencia, la Policía Metropolitana de Cali desmanteló un centro de tráfico de armas que funcionaba bajo la fachada de una empresa de servicios jurídicos, en el barrio Gran Limonar.

En el lugar fueron incautados siete fusiles, doce pistolas, sesenta cartuchos, treinta y dos proveedores, noventa y cinco partes de armas, además de miras telescópicas, supresores de sonido, esposas, fundas, seis computadores y treinta y seis documentos falsos para porte y tenencia.

Durante el operativo fueron capturadas ocho personas, entre ellas una mujer encargada de contactar a los supuestos clientes. Varios de los detenidos tienen antecedentes por secuestro, extorsión, porte ilegal de armas y uso de documento falso. Todos quedaron a disposición de la Fiscalía por delitos relacionados con tráfico y porte de armas.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que la falsa oficina ofrecía asesorías para tramitar permisos de porte de armas ante las autoridades, mientras servía como centro logístico para bandas criminales. El secretario de Seguridad, Jairo García, destacó que la operación evitó que estas armas fueran usadas en homicidios y hurtos.

Con este resultado, ya son más de 800 las armas incautadas en Cali este año, lo que representa un 20% más que en 2023. Hace una semana, las autoridades también decomisaron un cargamento proveniente de Estados Unidos con fusiles y pistolas que intentaban ingresar al país por el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Las autoridades reiteraron que continuarán los controles y las investigaciones para identificar a los responsables de esta red criminal y cerrar el paso al tráfico de armas que alimenta la violencia en la ciudad.