Resumen: Wilson Rozo fue judicializado por su presunta participación en un intento de “falso positivo” en Boyacá, ocurrido en 2008. Según la Fiscalía, engañó a un campesino y a su esposa con la compra de un arma, para que fueran atacados por militares y presentados como delincuentes muertos en combate. La pareja sobrevivió, y Rozo enfrenta cargos por homicidio en persona protegida en grado de tentativa.

Lo llevaron con una promesa y lo recibieron a tiros: judicializan a implicado en intento de falso positivo en Boyacá

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Wilson Rozo, señalado de haber engañado a un campesino para ponerlo a disposición de unidades militares que pretendían hacerlo pasar como una baja en combate. La víctima y su esposa resultaron gravemente heridos tras recibir varios disparos, pero lograron sobrevivir.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 1 de agosto de 2008, cuando Rozo contactó a un campesino residente en Puente Nacional (Santander), supuestamente interesado en comprarle una pistola calibre 9 mm por tres millones de pesos. El hombre accedió a encontrarse con él en una zona rural, acompañado de su esposa, sin sospechar la trampa que se avecinaba.

Al llegar al lugar acordado, fueron interceptados por un individuo que se identificó como ‘El Soldado’, quien les arrebató el arma y, de inmediato, varios miembros del Batallón de Infantería Sucre, con sede en Chiquinquirá (Boyacá), abrieron fuego contra ellos.

Ambos resultaron heridos y, pese a haber sobrevivido, fueron presentados ante la opinión pública como presuntos integrantes de una banda criminal capturados por tráfico de armas.

Las pruebas recopiladas por la Fiscalía indican que Rozo habría pactado con un oficial militar la entrega de civiles en zonas apartadas, con el propósito de simular combates y reportar sus muertes como bajas legítimas. Sin embargo, en este caso, las víctimas sobrevivieron al ataque, lo que permitió revelar el montaje.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a Wilson Rozo el delito de homicidio en persona protegida en grado de tentativa, el cual no fue aceptado por el procesado.

Actualmente, Rozo enfrenta otro juicio ante el Juzgado Primero del Circuito de Vélez (Santander) por el asesinato de una persona que fue reportada como muerta en combate el 22 de agosto de 2008.