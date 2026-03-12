Dos hombres asesinados en El Bagre en medio de confrontaciones entre grupos armados

Resumen: Dos hombres fueron asesinados en El Bagre, Antioquia, en medio de enfrentamientos entre disidencias y el Clan del Golfo.

De acuerdo con información preliminar entregada por la Policía Nacional, al menos dos hombres fueron asesinados en el corregimiento de Puerto López, en el municipio de El Bagre, Antioquia, en hechos que estarían relacionados con las confrontaciones entre disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo.

Las autoridades acudieron al lugar tras recibir alertas de la comunidad, pero durante la verificación fueron hostigadas por hombres armados, lo que obligó a los uniformados a replegarse para evitar resultar heridos.

Habitantes del sector también han reportado fuertes detonaciones en medio de los enfrentamientos, lo que hace presumir que los grupos ilegales estarían utilizando explosivos durante las confrontaciones.

A este panorama se suma la denuncia sobre la presunta retención ilegal de dos menores de edad en el mismo corregimiento. Según la información conocida por las autoridades, se trataría de dos adolescentes de 14 y 15 años que habrían sido sacadas de sus viviendas por hombres armados.

Las autoridades investigan si este caso está relacionado con posibles hechos de reclutamiento por parte de estructuras ilegales que operan en la zona.

Por ahora, las instituciones adelantan acompañamiento a las familias de las menores mientras se recopila información que permita esclarecer lo ocurrido y facilitar el regreso de las adolescentes a sus hogares.

