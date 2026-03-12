Investigan mesa de votación de Barranquilla: podían votar 183 y aparecieron más de 290 votos

Resumen: La Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico revisará la actuación de Javier Fonseca Villanueva, Sandra Milena Henao Nieto, Jerson Yesid Rengifo Consuegra y Caterine Martínez Villegas, quienes habrían incurrido en inconsistencias durante el proceso de conteo de los votos.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a cuatro particulares que ejercieron como jurados de votación en la zona 11, puesto 3 mesa 11 del distrito de Barranquilla, durante las Elecciones de Senado y Cámara de Representantes del pasado ocho de marzo de 2026, por presuntas irregularidades en la entrega de resultados.

La Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico revisará la actuación de Javier Fonseca Villanueva, Sandra Milena Henao Nieto, Jerson Yesid Rengifo Consuegra y Caterine Martínez Villegas, quienes habrían incurrido en inconsistencias durante el proceso de conteo de los votos.

La Entidad señaló que, al parecer, al revisar los formularios electorales correspondientes a la elección de Senado se observó que en el formulario E-11 estaban habilitados para votar 183 ciudadanos; sin embargo, al verificar el E-14 se evidenció el registro de 290 sufragantes, generándose una diferencia de 107 votos, los cuales debieron ser incinerados.

Con respecto a la Cámara de Representantes, el Ente de control indicó que se encontró que en el formulario E-11 figuraban el mismo número de ciudadanos habilitados para sufragar, y que en el formulario E-14 aparecieron consignados 395 sufragantes, generándose una diferencia de 212 votos que, al igual que en el caso anterior, debieron ser incinerados.

Por los hechos mencionados, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos objeto de la presente actuación procesal.