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    ¡Fuego cruzado en Sonsón! Combates contra el Clan del Golfo dejan familias encerradas y un abatido

    Ciudadanos vivieron horas de angustia por cuenta de fuertes combates contra el Clan del Golfo en La Danta, el municipio de Sonsón.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Fuego cruzado en Sonsón! Combates contra el Clan del Golfo dejan familias encerradas y un abatido
    Foto de archivo para ilustrar la nota.
    ¡Fuego cruzado en Sonsón! Combates contra el Clan del Golfo dejan familias encerradas y un abatido

    Resumen: Intensos combates contra el Clan del Golfo en La Danta, Sonsón, dejan un abatido y dos policías heridos. Más de 30 familias permanecen confinadas por el fuego cruzado.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una tensa situación de orden público se registra en las últimas horas en el corregimiento de La Danta, zona rural del municipio de Sonsón, donde la Fuerza Pública adelanta una ofensiva frontal contra las estructuras del Clan del Golfo que operan en el Oriente antioqueño.

    Los intensos enfrentamientos, que se han concentrado principalmente en las veredas San Rafael y Mulatos, dejan como saldo parcial un presunto integrante de dicho grupo armado abatido y dos uniformados heridos.

    La Junta de Acción Comunal de la zona denunció que más de 30 familias se encuentran confinadas en sus viviendas, temiendo por sus vidas al quedar atrapadas en medio del intercambio de disparos.

    Lea también: ¡A la lista negra!: EE. UU. designa al Tren de Aragua, Clan del Golfo y disidencias como organizaciones terroristas

    Los combates se han prolongado por varias horas, generando zozobra entre los campesinos que no han podido salir de sus predios debido a la intensidad de la confrontación armada entre las autoridades y los miembros de la estructura ilegal.

    Para recuperar el control total del territorio, las autoridades han desplegado apoyo aéreo y reforzado la presencia de tropas en tierra.

    Por el momento, la comunidad permanece a la espera de un corredor humanitario que permita verificar el estado de los habitantes atrapados, mientras el Ejército y la Policía mantienen las operaciones militares en el área rural de Sonsón.

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