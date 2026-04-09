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    ¡A la lista negra!: EE. UU. designa al Tren de Aragua, Clan del Golfo y disidencias como organizaciones terroristas

    El objetivo central de la Casa Blanca es “eliminar las redes terroristas”

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto de X @Presidencia.
    ¡A la lista negra!: EE. UU. designa al Tren de Aragua, Clan del Golfo y disidencias como organizaciones terroristas

    Resumen: Se activa de manera inmediata un paquete de sanciones severas que incluyen el congelamiento de activos, la prohibición de transacciones comerciales y financieras con ciudadanos o empresas estadounidenses, y la negación de visados.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- A través de un pronunciamiento oficial emitido este jueves por la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, el gobierno norteamericano confirmó que el Departamento de Estado ha clasificado formalmente a varias estructuras narcoparamilitares y guerrilleras bajo la categoría de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados.

    Esta medida, impulsada directamente por la oficina del presidente de los Estados Unidos (POTUS), busca frenar en seco la expansión de los carteles y el crimen transnacional que operan principalmente desde Colombia y Venezuela, afectando la estabilidad de todo el hemisferio.

    Las 5 organizaciones en la mira

    La designación abarca a los principales actores armados responsables de narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidios en la región:

    “Poderosas herramientas” contra el crimen

    El anuncio de la sede diplomática fue contundente respecto a los motivos que llevaron a Washington a tomar esta decisión. Al etiquetar a estos grupos como redes terroristas, el Departamento de Estado activa de manera inmediata un paquete de sanciones severas que incluyen el congelamiento de activos, la prohibición de transacciones comerciales y financieras con ciudadanos o empresas estadounidenses, y la negación de visados.

    “Desde que asumió el cargo, el Presidente se ha asegurado de que nuestra nación enfrente a la amenaza de los peligrosos carteles y las organizaciones delictivas transnacionales extranjeras que ponen en peligro la vida de quienes viven en nuestra región”, señaló la embajada en su comunicado.

    El objetivo central de la Casa Blanca es “eliminar las redes terroristas”, aportar estabilidad a Suramérica y proteger a los ciudadanos respetuosos de la ley.

    Implicaciones para Colombia

    Esta decisión representa un fuerte mensaje diplomático y judicial. La inclusión del Tren de Aragua y el Clan del Golfo en la misma categoría terrorista que el ELN evidencia que Estados Unidos ya no hace distinción entre el narcotráfico puro y la subversión armada, tratándolos a todos como amenazas directas a su seguridad nacional.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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