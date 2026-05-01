Enfrentamiento en Betulia deja tres presuntos integrantes del Clan del Golfo neutralizados

Resumen: Tres presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron neutralizados durante una operación conjunta del Ejército y la Policía en zona rural de Betulia, Antioquia. En el operativo se registraron enfrentamientos con la subestructura Edwin Román Velásquez y fue abatido alias Indio Caizamo, señalado cabecilla de zona. Además, las autoridades incautaron armas de fuego, munición y material de intendencia de uso privativo de la Fuerza Pública.

Tres presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo fueron neutralizados durante una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía en zona rural del municipio de Betulia, en el suroeste de Antioquia.

La acción militar se desarrolló en el marco de operaciones de control territorial contra la subestructura Edwin Román Velásquez, una de las líneas de este grupo ilegal con presencia en la región.

En el lugar se registraron enfrentamientos entre tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional de Colombia y los presuntos integrantes del grupo armado.

Alias ‘Indio Caizamo’, entre los neutralizados en operativo militar

De acuerdo con la información oficial, entre los neutralizados se encuentra alias Indio Caizamo, quien sería señalado como cabecilla de zona dentro de esta estructura criminal, con influencia en actividades delictivas en el suroeste antioqueño.

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Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres armas de fuego, munición y material de intendencia de uso privativo de la Fuerza Pública. Este material habría estado en poder de los presuntos integrantes al momento de los hechos.

La operación fue ejecutada de manera coordinada entre unidades militares y la Policía Nacional, como parte de las acciones orientadas a debilitar las estructuras armadas ilegales que operan en esta zona del país.

Las autoridades continúan con las labores de verificación e inteligencia en el área, con el objetivo de establecer posibles movimientos o presencia de otros integrantes de esta subestructura en el territorio.