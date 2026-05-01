Resumen: En zona rural de Briceño, Antioquia, tropas del Ejército sostuvieron combates contra una estructura armada, lo que dejó un presunto integrante muerto y la incautación de armamento, explosivos y material táctico. En operativos adicionales en el mismo municipio también se halló más munición, en acciones orientadas a debilitar la presencia de estos grupos en la región.

¡Cayeron con todo! Combates en Briceño dejan un integrante del Clan del Golfo muerto y arsenal incautado

En zona rural del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, tropas del Ejército Nacional sostuvieron enfrentamientos con integrantes de un grupo armado ilegal, en medio de operaciones dirigidas a contener la violencia que se registra en esta subregión.

De acuerdo con la información oficial, las acciones fueron adelantadas por soldados del Batallón de Artillería de Campaña n.° 4, adscrito a la Cuarta Brigada, en el corregimiento Las Auras, un sector donde, según reportes, se ha intensificado la confrontación entre estructuras criminales por el control del territorio.

Resultado de los combates en zona rural

Como resultado de estos combates, un presunto integrante del denominado Clan del Golfo murió en desarrollo de la operación militar. En el lugar también fue hallado un importante arsenal que, de acuerdo con las autoridades, pertenecería a esta organización.

Entre el material incautado se encuentra una ametralladora calibre 7,62 mm, un arma corta calibre 9 mm, más de 300 cartuchos eslabonados para ametralladora, un cañón de repuesto para este tipo de armamento, así como granadas y varios artefactos explosivos improvisados. También fue encontrada una culata y otros elementos asociados al uso de armamento.

Esto le podría interesar: ¡La montaña se vino abajo! Deslizamiento obligó a evacuación masiva en Yolombó

Las autoridades destacaron que la incautación de este tipo de armas, consideradas de alto alcance y poder de fuego, representa una afectación significativa a la capacidad operativa del grupo ilegal en la zona.

Más hallazgos y continuidad de operaciones

Durante la inspección en el área, los uniformados también encontraron elementos de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, entre ellos prendas de vestir tipo militar, chalecos, equipos de campaña, botas y material táctico, además de un cuaderno que será analizado dentro de las investigaciones.

En un segundo punto del mismo municipio, específicamente en la vereda La Vélez, se reportaron nuevos enfrentamientos con la misma estructura armada, tras los cuales se logró la incautación adicional de munición calibre 5,56 mm y un proveedor.

Las autoridades han señalado que estos operativos hacen parte de una estrategia para contener la presencia de grupos armados organizados en la región, donde se han presentado disputas con otras estructuras ilegales, lo que ha impactado a la población civil.

En ese contexto, se indicó que se continuará con la presencia de tropas en la zona, con el objetivo de reducir las acciones de estos grupos y brindar condiciones de seguridad que permitan el retorno de familias que han resultado afectadas por la violencia.

Finalmente, se reiteró el llamado a la comunidad para que reporte cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad, a través de los canales dispuestos por las autoridades.