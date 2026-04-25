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Resumen: Capturan en Ciudad Bolívar, Antioquia, a mujer señalada de tráfico de estupefacientes dentro de estación de Policía.

¡De bata blanca a negocio ilegal! Capturan a enfermera que metía droga en estación de Policía en Antioquia

Un nuevo caso de tráfico de estupefacientes al interior de instalaciones oficiales fue desarticulado en el municipio de Ciudad Bolívar, tras la captura de una mujer señalada de ingresar sustancias ilícitas a personas privadas de la libertad.

Según la investigación adelantada por las autoridades, la mujer, de 29 años, se desempeñaba como técnica en enfermería bajo un contrato de servicios con entidades locales. A

l parecer, aprovechaba su participación en jornadas de atención en salud dentro de una estación de Policía para ocultar e introducir sustancias ilegales sin levantar sospechas.

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Las indagaciones señalan que el tráfico de estupefacientes se realizaba de manera sistemática y estaría vinculado con personas privadas de la libertad que tendrían nexos con una estructura criminal que opera en la región.

Estas sustancias, una vez ingresadas, eran distribuidas y comercializadas dentro del centro de detención, generando ganancias económicas.

La captura de la enfermera fue posible gracias a labores articuladas entre unidades de investigación criminal, grupos operativos especializados y la Fiscalía. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un dispositivo móvil que será clave para avanzar en el esclarecimiento de la red y determinar posibles cómplices.

De acuerdo con la información recopilada, estas conductas ilegales se habrían venido presentando desde finales de 2025, lo que permitió a los investigadores consolidar material probatorio suficiente para solicitar la orden judicial.

La enfermera fue puesta a disposición de la autoridad competente y posteriormente cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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