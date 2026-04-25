Resumen: El actual candidato Iván Cepeda se encuentra en el centro de la polémica debido a su negativa a participar en los debates electorales, una decisión que ha evidenciado una gran paradoja política tras revivirse un trino suyo de 2022. En aquel mensaje, Cepeda criticaba ferozmente a Rodolfo Hernández por evadir el debate público, llegando a tildarlo de "tramposo, mentiroso y desvergonzado". Hoy, al adoptar la misma actitud evasiva y excusarse bajo los mismos argumentos que antes condenaba, el candidato se enfrenta al implacable peso de su propio archivo digital, demostrando cómo las exigencias democráticas del pasado se han convertido en un duro bumerán para su actual estrategia de campaña.

El regaño del Iván Cepeda del 2022 al Iván Cepeda de 2026 por huirle a los debates

En la política, a menudo se dice que uno es esclavo de sus propias palabras, y el hoy candidato Iván Cepeda lo está viviendo en carne propia. Su reciente decisión de marginarse de los debates televisados frente a sus contendores ha desatado una ola de críticas, pero el golpe más duro no ha venido de sus opositores, sino de su propio archivo en redes sociales.

Usuarios y analistas políticos han rescatado un contundente trino publicado por Cepeda en junio de 2022, durante la tensa segunda vuelta presidencial entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. En aquel entonces, Hernández se negaba a debatir, lo que provocó la indignación de Cepeda, quien escribió:

“Rehuye el debate. Cuando se le obliga por fallo de tutela, pone condiciones. Cuando se aceptan sus condiciones, sin objeción alguna, acusa a Petro de utilizar el debate como ‘estrategia publicitaria’. Así de tramposo, mentiroso y desvergonzado es Rodolfo Hernández”.

La paradoja del atril vacío

El contraste entre el Cepeda de 2022 y el candidato de hoy resulta ser una ironía imposible de ignorar para la opinión pública. Las redes sociales se han inundado de montajes fotográficos que contraponen su indignación de hace cuatro años con las sillas vacías que hoy deja en los foros y debates organizados por los medios de comunicación.

Las similitudes que señalan sus críticos son profundas:

La evasiva: Al igual que Hernández en su momento, el equipo de campaña de Cepeda ha argumentado que los debates se han convertido en un “espectáculo mediático” que no aporta a la discusión de propuestas, una postura que se asemeja a la “estrategia publicitaria” que él mismo le recriminó al exalcalde de Bucaramanga.

Las condiciones: En los pocos espacios donde se ha contemplado su asistencia, su equipo ha intentado imponer estrictos formatos y reglas, tal como criticó en el pasado.

El peso de los adjetivos: Las duras palabras que utilizó en su trino —”tramposo, mentiroso y desvergonzado”— ahora están siendo utilizadas por sus adversarios políticos para calificar su actual estrategia de campaña de la puerta para adentro.

El silencio ante el espejo

Hasta el momento, la campaña de Iván Cepeda no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la viralización de este antiguo trino. Sin embargo, el episodio deja una lección clara sobre las dinámicas electorales modernas: en la era de internet, las posturas éticas y las exigencias democráticas de ayer son la vara con la que los electores miden las acciones de hoy.

Queda por ver si la presión de la opinión pública, e incluso la posibilidad de que se interpongan acciones de tutela (como ocurrió en 2022), obligarán al candidato a cambiar de estrategia, o si mantendrá su decisión de rehuir el debate, asumiendo el costo político de su propia paradoja.

El regaño del Iván Cepeda del 2022 al Iván Cepeda de 2026 por huirle a los debates