¡Enero crítico! Homicidios en Antioquia se disparan y dejan 54 víctimas en solo 9 días

Resumen: Antioquia enfrenta un inicio de año violento: en los primeros nueve días de 2026 se registraron 54 homicidios, un aumento del 125 % frente al mismo periodo de 2025. Las autoridades atribuyen este repunte a enfrentamientos entre estructuras criminales por el control territorial y economías ilegales como microtráfico y extorsión. Medellín y el Valle de Aburrá concentran la mayor parte de los casos, mientras que la Gobernación activó operativos y convocó un Consejo de Seguridad para contener la violencia y reforzar la presencia institucional en las zonas más afectadas.

La seguridad en el departamento se encuentra en alerta máxima tras registrarse 54 homicidios durante los primeros nueve días de enero de 2026, un aumento del 125 % frente a los 24 casos reportados en el mismo periodo del año anterior. Las autoridades califican la situación como crítica y han activado medidas urgentes para contener la ola de violencia.

El secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, general retirado Luis Eduardo Martínez, explicó que este repunte responde a enfrentamientos entre estructuras criminales que buscan controlar territorios estratégicos y economías ilegales, como el microtráfico y la extorsión. “La situación en este momento en Antioquia, en el tema de homicidios, es crítica. Con respecto al año pasado, hoy tenemos 30 homicidios más”, afirmó el funcionario.

Entre los casos recientes que han alarmado a la ciudadanía se incluyen el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Copacabana y otro cadáver en Támesis. Sobre este último, el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, indicó que aún no se han esclarecido las circunstancias del crimen y que se trata de una persona oriunda de la zona.

Zonas más afectadas

El Valle de Aburrá se consolida como la región más golpeada, registrando 12 homicidios más que en el mismo periodo de 2025. Medellín, por sí sola, pasó de 5 casos a 12, lo que representa un incremento del 140 %. Otras subregiones, como el Nordeste y el Suroeste del departamento, también reportan repuntes de 8 y 4 homicidios adicionales, respectivamente, lo que evidencia que la violencia se extiende a varios corredores estratégicos del territorio.

Esto le podría interesar: ¡Siguen aumentando los casos! Bogotá llega a 131 lesionados por pólvora, entre ellos 32 menores

Medidas de contención

Ante la gravedad de la situación, la Gobernación de Antioquia convocó un Consejo de Seguridad Departamental con participación de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y otras autoridades locales. El objetivo es diseñar planes de choque inmediatos para contener la criminalidad, desarticular focos de violencia y garantizar la tranquilidad en los municipios más afectados.

Las autoridades han reforzado operativos en las subregiones más críticas y mantienen vigilancia constante sobre posibles intentos de asentamiento de estructuras armadas ilegales. Martínez Guzmán enfatizó que la coordinación entre Fuerza Pública y organismos judiciales será clave para frenar el aumento de homicidios durante el resto del mes.

Este arranque de año violento deja claro que el departamento enfrenta un desafío importante en materia de seguridad, donde el control territorial de grupos criminales sigue siendo el principal factor detrás del incremento de los homicidios.