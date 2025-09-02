Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Fiscalía reveló en la audiencia contra alias Harold, séptimo capturado por el asesinato de Miguel Uribe, que el crimen fue planeado por una red criminal a través de un grupo de WhatsApp y que el sicario era un menor de edad.

Así planearon el asesinato de Miguel Uribe Turbay, según la audiencia contra alias Harold

La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos y escalofriantes detalles sobre el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Las revelaciones se dieron a conocer durante la audiencia contra alias ‘Harold’, el séptimo capturado por el magnicidio. Según el ente acusador, el crimen fue planeado y coordinado a través de un grupo de WhatsApp llamado ‘Plata o plomo’.

La investigación determinó que por este medio, los criminales compartieron instrucciones en tiempo real y realizaron seguimientos a la residencia y al vehículo de Uribe Turbay, incluso horas antes del ataque.

La Fiscalía confirmó que el sicario que disparó contra el senador era un adolescente de 15 años, conocido como alias ‘Tianz’, quien era un subordinado directo de alias ‘Harold’.

Además, se supo que el arma utilizada, una Glock modificada para disparar en ráfaga, fue entregada por la organización para garantizar la letalidad del atentado.

Alias ‘Harold’, de 26 años, es señalado como una pieza clave en la logística del crimen. Su responsabilidad iba más allá de la coordinación, pues habría gestionado la adquisición de armas y participado activamente en las reuniones de planeación.

El capturado cuenta con un extenso prontuario criminal y, de manera preocupante, había sido liberado en marzo de 2025 tras cumplir una condena por hurto, lo que le permitió reincorporarse de inmediato a la estructura criminal.

De momento, alias ‘Harold’ permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación, que busca desmantelar por completo la red criminal ‘Plata o plomo’, liderada por alias Mosco.

La audiencia contra alias ‘Harold’ ha proporcionado información crucial que permite entender la estructura de la banda detrás del crimen que conmocionó al país.

