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    Medellín y México se unen en encuentro de voluntariado que reunirá líderes juveniles

    Líderes y organizaciones de Medellín y México se reunirán en San Javier para compartir experiencias y fortalecer procesos de voluntariado juvenil.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Medellín y México se unen en encuentro de voluntariado que reunirá líderes juveniles

    Resumen: Líderes y organizaciones de Medellín y México se reunirán en San Javier para compartir experiencias y fortalecer procesos de voluntariado juvenil.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Medellín participará desde este viernes 15 y hasta el domingo 17 de mayo en el Encuentro Binacional de Voluntariado México–Colombia “Impulsando voluntades: otra forma de descubrir el mundo”, un espacio que reunirá organizaciones sociales, líderes juveniles y colectivos comunitarios de ambos países.

    El evento se realizará en el Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave, ubicado en la comuna de San Javier, y tendrá entrada libre con inscripción previa para las personas interesadas en participar.

    Según informó la alcaldía, el encuentro busca fortalecer procesos de voluntariado, intercambiar experiencias y promover el liderazgo juvenil y comunitario mediante espacios de diálogo y construcción colectiva.

    Durante las jornadas se desarrollarán actividades enfocadas en el análisis de los desafíos actuales del voluntariado, el fortalecimiento de redes de colaboración y la creación de un Manual Binacional de Buenas Prácticas de Voluntariado entre México y Colombia.

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    La iniciativa contará con la participación del programa Apasionados por Medellín, estrategia impulsada por el Distrito para promover la cultura ciudadana, la corresponsabilidad y la participación social en distintos territorios de la ciudad.

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    De acuerdo con la Alcaldía, actualmente el programa cuenta con 624 voluntarios activos y entre 2024 y 2025 recibió el interés de más de 2.000 personas que buscaron vincularse a este tipo de procesos comunitarios.

    La Alcaldía destacó que este intercambio internacional también permitirá fortalecer la gestión del conocimiento y compartir herramientas orientadas al crecimiento sostenible de las organizaciones sociales y de voluntariado.

    Las personas interesadas en asistir podrán realizar la inscripción previa a través de los canales oficiales dispuestos por la Alcaldía de Medellín y las redes sociales de Cultura Medellín: aquí.

    Medellín y México se unen en encuentro de voluntariado que reunirá líderes juveniles

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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