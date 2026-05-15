Corte Suprema de Justicia abre investigación formal contra la senadora Martha Peralta: llamada a indagatoria

Resumen: Como parte de este proceso penal que se acaba de formalizar, la Corte Suprema de Justicia confirmó que la senadora será citada a indagatoria

Minuto30.com .- El macrocaso de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue salpicando a las altas esferas del poder legislativo. Este jueves, la Corte Suprema de Justicia confirmó una importante decisión judicial que involucra directamente a la congresista Martha Isabel Peralta Epieyú.

A través de sus canales oficiales, el alto tribunal anunció que su Sala de Instrucción, reunida en sesión ordinaria, tomó la determinación de abrir una investigación formal en contra de la actual senadora de la República.

Los delitos y las presuntas irregularidades

La investigación contra Peralta Epieyú se da en medio de las pesquisas que adelantan las autoridades para desenredar el entramado de corrupción en la adjudicación de contratos públicos para la atención de emergencias en el país.

De acuerdo con el pronunciamiento de la Corte Suprema, la senadora deberá responder por su presunta participación en dos graves delitos contra la administración pública:

Tráfico de influencias.

Cohecho impropio.

El expediente que estudia la Sala de Instrucción busca determinar la presunta responsabilidad de la congresista en el direccionamiento irregular de contratos de la UNGRD, favoreciendo intereses particulares a cambio de posibles dádivas o beneficios dentro de la entidad estatal.

El próximo paso: Llamado a indagatoria

Como parte de este proceso penal que se acaba de formalizar, la Corte Suprema de Justicia confirmó que la senadora será citada a indagatoria en los próximos días. En dicha diligencia, Martha Peralta deberá comparecer ante los magistrados de la Sala de Instrucción para entregar su versión de los hechos y defenderse de los señalamientos que la vinculan con este millonario desfalco que ha estremecido al país.

Las autoridades continúan avanzando en las investigaciones para determinar si más congresistas o funcionarios públicos estuvieron involucrados en la red de corrupción que operó al interior de la Unidad de Gestión del Riesgo.