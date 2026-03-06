Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez se reunió con Julián, el joven vendedor de frutas que se hizo viral. El joven retomará sus estudios y entrará a escuelas de fútbol.

Fico Gutiérrez se reunió con Julián, el vendedor ambulante de frutas al que le decomisaron su carreta

Este viernes 6 de marzo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cumplió su promesa y se reunió con Julián, el joven vendedor ambulante de frutas cuyo llanto durante un decomiso de su carreta conmovió a miles de personas en redes sociales.

El mandatario compartió un video del encuentro en el que destacó que, más allá de la imagen viral, conocer a Julián como persona fue lo que realmente lo marcó.

“Llevamos aquí horas hablando, me ha contado su vida, no ha sido una vida fácil, pero algo importante son las ganas que tiene siempre de salir adelante”, expresó Gutiérrez.

De la reunión no solo salieron palabras de aliento, sino compromisos concretos. Julián, quien dejó el colegio en sexto grado, retomará sus estudios con apoyo de la Alcaldía para validar dos años y terminar el bachillerato. Con miras a convertirse, según sus propias palabras, en un gran emprendedor.

Además, ingresará a las Escuelas Populares del Deporte para practicar fútbol, su pasión.

“Vive solo, se levanta todos los días a ganarse la vida, solo”, describió el alcalde, quien también anunció acompañamiento para Carlos, una persona que le ha tendido la mano a Julián en momentos difíciles.

El propio joven aprovechó el video para enviarle un mensaje a los niños y jóvenes de Colombia: “Que valoren lo poco que tienen, que valoren a la mamá, al papá, al hermano. No saben el esfuerzo que ellos hacen por verlos bien. La situación cambia, y ese es el mensaje que le quiero dar a todos los niños”.

El alcalde cerró el encuentro con una promesa: “Va a tener un gran proyecto de vida, se los aseguro. Vamos a escuchar mucho de Julián adelante, de cosas buenas”.

