Resumen: Siete cuerpos fueron hallados en zona rural de Vegachí, Antioquia. Autoridades investigan si el hecho está relacionado con disputas internas del Clan del Golfo.

Sube a siete el número de víctimas de la masacre en zona rural de Vegachí, Antioquia

Una nueva masacre en el municipio de Vegachí, Antioquia, tiene en alerta a las autoridades tras el hallazgo de siete cuerpos sin identificar en zona rural del municipio.

El hallazgo se registró en la vereda Corinto, donde fueron encontrados los cadáveres de siete hombres que, según información preliminar de inteligencia, estarían vinculados a estructuras armadas ilegales que operan en la región.

De acuerdo con el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, los hechos estarían relacionados con una disputa interna dentro del Clan del Golfo.

“Hubo un enfrentamiento entre una misma estructura del Clan del Golfo. Inicialmente se reportaron dos muertos que fueron trasladados al municipio, pero posteriormente se encontraron más cuerpos”, explicó el funcionario.

Las autoridades indicaron que los siete cuerpos permanecen en la morgue del municipio, a la espera de los respectivos procesos de identificación.

La masacre en Vegachí se habría originado en medio de enfrentamientos dentro de la subestructura criminal conocida como Jorge Iván Arboleda Garcés, una de las facciones del Clan del Golfo que tiene presencia en el nordeste antioqueño.

Según los reportes preliminares, las víctimas presentan heridas en cabeza, tórax y extremidades, lo que evidenciaría la violencia del enfrentamiento armado.

La vereda Corinto, donde ocurrió el hallazgo, es considerada una zona estratégica para las economías ilegales. Allí hacen presencia no solo el Clan del Golfo, sino también el ELN y disidencias de las Farc, grupos que desde hace varios años se disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico.

Las autoridades continúan adelantando investigaciones para esclarecer lo ocurrido y confirmar la identidad de las víctimas halladas en esta nueva masacre en Vegachí.

