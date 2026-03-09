Resumen: Los hechos comenzaron cuando dos hombres vestidos de negro, que se movilizaban en una motocicleta, abordaron a un ciudadano extranjero con la intención de despojarlo de sus pertenencias en un local de Laureles

¡Atravesaron media ciudad! Presunto fletero abatido en el barrio Buenos Aires: atracó a un extranjero en Laureles

Minuto30.com .- La madrugada de este lunes 9 de marzo un intento de atraco en un reconocido local de comidas rápidas del barrio Laureles desencadenó una persecución policial que atravesó media ciudad y terminó con un presunto delincuente muerto en el barrio Buenos Aires.

Los hechos comenzaron cuando dos hombres vestidos de negro, que se movilizaban en una motocicleta, abordaron a un ciudadano extranjero con la intención de despojarlo de sus pertenencias. Al pareer, ante la resistencia de la víctima, los delincuentes le propinaron un disparo en una pierna con un arma de fogueo, causándole una herida que requirió traslado inmediato a un centro asistencial.

Reacción policial y persecución “de extremo a extremo”

Tras el ataque, testigos dieron aviso a las autoridaes. Uniformados de la Policía Metropolitana llegaron al lugar y, tras confirmar las características de los sospechosos, iniciaron un plan candado que dio inicio a una intensa persecución desde la comuna 11 (Laureles) hacia el oriente de la ciudad.

El operativo culminó en la zona de Buenos Aires (Comuna 9), donde se produjo un enfrentamiento. En medio del intercambio de disparos, uno de los presuntos fleteros fue abatido por la policía.

Estado de salud de la víctima

El extranjero herido fue trasladado a un hospital del occidente de la ciudad. Según el reporte médico preliminar, aunque la herida fue causada por un proyectil de fogueo, el impacto a corta distancia generó lesiones que están siendo tratadas, pero se encuentra fuera de peligro vital.

Autoridades realizaron la inspección técnica al cadáver en el sitio donde terminó la persecución, recolectando evidencias que sirven para iniciar la invetigación.