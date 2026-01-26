Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un derrumbe en la Loma de San José, Sabaneta, amenaza a la unidad residencial Aires del Bosque. Autoridades evalúan riesgos y piden precaución en la vía.

¡Ojo en Sabaneta! Reportan desprendimiento de tierra en la Loma de San José

La mañana de este lunes 26 de enero se vio interrumpida en el municipio de Sabaneta tras un fuerte desprendimiento de tierra en la Loma de San José.

La emergencia, reportada por la comunidad, se localiza exactamente en las inmediaciones de la unidad residencial Aires del Bosque, en la parte alta de la pendiente.

El derrumbe ha generado una alerta inmediata entre los habitantes del sector, quienes temen que la inestabilidad del terreno pueda afectar las estructuras de las viviendas o bloquear totalmente la vía de acceso.

Ante el riesgo inminente, los organismos de socorro y la administración municipal hicieron presencia en el punto para evaluar la magnitud de la falla geológica.

El derrumbe se produjo en un tramo crítico de la loma, donde la inclinación del terreno y las recientes condiciones climáticas habrían debilitado la capa vegetal.

La vía permanece con paso restringido en algunos puntos para facilitar el ingreso de maquinaria pesada y personal técnico encargado de estabilizar la montaña.

La Oficina de Gestión del Riesgo de Sabaneta informó que se adelantarán labores de remoción de masa y limpieza de la calzada una vez se garantice que el terreno ha dejado de ceder.

Por ahora, se mantiene un monitoreo constante en la parte alta de la pendiente para evitar una tragedia mayor.

