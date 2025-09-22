Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Hallan sin vida a joven de Medellín que había sido reportada como desaparecida

Un trágico desenlace se presenta en la ciudad de Medellín, luego de que el cuerpo de Marian, una joven de 25 años reportada como desaparecida, fuera hallado sin vida dentro de un costal en el río Cauca, a la altura del municipio de Concordia.

La víctima había desaparecido una semana antes, el pasado 14 de septiembre, en el barrio Enciso, tras una presunta discusión con su pareja.

El macabro hallazgo se produjo cuando autoridades de Policía en Concordia recibieron el reporte de un cuerpo femenino en avanzado estado de descomposición. Con ayuda de los bomberos, se realizó la extracción del cadáver, que fue trasladado a Medicina Legal en Medellín para su identificación y autopsia.

Según las investigaciones preliminares, Marian, madre de un niño de cuatro años, habría manifestado a sus familiares su intención de separarse y mudarse un día después de la discusión.

Días después, la familia de la joven recibió mensajes sospechosos desde su celular, lo que intensificó las sospechas de que algo grave había sucedido.

Las autoridades señalan a la expareja de Marian como el principal sospechoso del crimen.

El caso sigue en investigación, y las autoridades avanzan en la búsqueda para capturar al presunto responsable de este lamentable hecho.

