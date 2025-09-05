Encontraron un cuerpo en el río Medellín: gallinazos estarían comiéndoselo y por eso lo avistaron

Resumen: En la tarde de hoy, se encontró el cuerpo sin vida de una persona en el río Medellín, cerca de la estación Tricentenario del Metro. Aún se desconoce la identidad de la víctima, de la cual se presume que es un hombre, y las autoridades ya trabajan en el lugar.