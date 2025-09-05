Encontraron un cuerpo en el río Medellín: gallinazos estarían comiéndoselo y por eso lo avistaron

Resumen: En la tarde de hoy, se encontró el cuerpo sin vida de una persona en el río Medellín, cerca de la estación Tricentenario del Metro. Aún se desconoce la identidad de la víctima, de la cual se presume que es un hombre, y las autoridades ya trabajan en el lugar.

En la tarde de este viernes, 5 de septiembre, se confirmó que en el río Medellín, a la altura de la estación Tricentenario del Metro, encontraron el cuerpo sin vida de una persona.

De manera inicial se conoció que el cuerpo estaría siendo picado por unos gallinazos, lo que permitió que este fuera identificado.

Tras identificar al cuerpo, se dio aviso a las autoridades, quienes deberán sacar el cuerpo del río.

Por ahora se desconoce la identidad de la víctima, pero se presume que es un hombre.

En desarrollo.

