Con el objetivo de combatir la creciente abstención electoral y promover el derecho al voto entre los jóvenes, la Alcaldía de Medellín ha lanzado el concurso «Joven Vota Joven.

Esta iniciativa busca motivar a los estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas a participar en las próximas elecciones al Consejo Distrital de Juventud, programadas para el 19 de octubre.

El concurso invita a los colegios a crear videos y organizar la movilización de estudiantes a las urnas. La meta es que los jóvenes ejerzan su derecho al voto de forma masiva, fortaleciendo así la confianza en las instituciones.

«Estamos incentivando para que Medellín sea la ciudad que más salga a votar para los Consejos Distritales de Juventud. Hay más de 4.000 jóvenes habilitados para votar», afirmó el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga.

Para incentivar la participación, el concurso se dividirá en tres categorías, según el número de estudiantes matriculados en cada institución.

Los colegios ganadores, tres por categoría, recibirán premios como presentaciones musicales, entradas a parques recreativos y experiencias deportivas. Los resultados se darán a conocer el 28 de octubre en la página web oficial del evento.

El alcalde Federico Gutiérrez lanzó el concurso «Joven Vota Joven» para impulsar la participación electoral juvenil

El alcalde destacó la importancia de este proceso, recordando su propia experiencia: «Así fue como inicié en estos temas públicos.

En 1999, fui consejero municipal de la juventud… Por eso, entiendo este escenario de participación, y ánimo a nuestros jóvenes para que salgan, voten y hagan buen uso de su derecho».

Además, para los jóvenes que se postulen y sean elegidos, la Alcaldía y Sapiencia ofrecerán una beca condonable para programas de educación superior.

Las inscripciones para el concurso estarán abiertas hasta el 26 de septiembre, mientras que la fecha límite para el envío de los videos es el 17 de octubre.

Con «Joven Vota Joven», la administración distrital busca empoderar a los jóvenes, convirtiendo a los colegios en escenarios de participación y democracia.

Este 19 de octubre son las elecciones al Consejo Distrital de Juventud, un espacio clave para que la voz de los jóvenes se escuche en Medellín. Y para motivarlos aún más, llega el Concurso Joven Vota Joven: el colegio que más certificados electorales recoja tendrá premios… pic.twitter.com/JPQFjGuJJf — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 5, 2025

