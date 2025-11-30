Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Gracias a todos los que compartieron la información y ayudaron par que Blondi esté de nuevo con su angustiada familia

¡Eso fue rapidito! Blondi ya está de regreso en su hogar

Minuto30.com .- Blondi ya regresó a su hogr. Así lo confirmó a Minuto30.com una fuente cercana a la mascota.

Información previa

Buscamos a Blondi, la pastor belga se perdió en el barrio París

Minuto30.com .- Se solicita con urgencia la colaboración de la comunidad para encontrar a “Blondi”, una perra de raza Pastor Belga que se extravió este domingo 30 de noviembre de 2025, en el barrio París de Bello, Antioquia.

Su familia está muy preocupada por su paradero.

Si usted encontró a Blondi, la ha visto o tiene cualquier información que pueda ayudar a que regrese a casa, por favor, comuníquese de inmediato al WhatsApp: XXXXXXXXXXXX.

