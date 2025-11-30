Menú Últimas noticias
    ¡Eso fue rapidito! Blondi ya está de regreso en su hogar

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Blondi ya regresó a su hogr. Así lo confirmó a Minuto30.com una fuente cercana a la mascota.

    Gracias a todos los que compartieron la información y ayudaron par que Blondi esté de nuevo con su angustiada familia.

    Información previa

    Buscamos a Blondi, la pastor belga se perdió en el barrio París

    blondi perdida

    Minuto30.com .- Se solicita con urgencia la colaboración de la comunidad para encontrar a “Blondi”, una perra de raza Pastor Belga que se extravió este domingo 30 de noviembre de 2025, en el barrio París de Bello, Antioquia.

    Su familia está muy preocupada por su paradero.

    Si usted encontró a Blondi, la ha visto o tiene cualquier información que pueda ayudar a que regrese a casa, por favor, comuníquese de inmediato al WhatsApp: XXXXXXXXXXXX.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


