¡Así puedes moverte durante la contingencia del Metro! EnCicla activa estaciones en Poblado y Aguacatala

Durante la contingencia que enfrenta la Línea A del Metro de Medellín por el socavón detectado cerca de la estación Poblado, el sistema de transporte ha desplegado diversas estrategias para facilitar la movilidad de los usuarios mientras se adelantan las obras de reparación que mantienen suspendido el paso de trenes entre las estaciones Aguacatala y Poblado.

En medio de esta situación, y en alianza con EnCicla y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se habilitaron dos estaciones itinerantes de bicicletas públicas en los sectores de Poblado y Aguacatala, con el propósito de ofrecer alternativas sostenibles de desplazamiento a quienes se movilizan por esta zona del sur de Medellín.

Según informó el Metro de Medellín, las estaciones contarán con dos tipos de bicicletas: eléctricas, que requieren inscripción previa, y mecánicas, disponibles de forma habitual. El servicio estará habilitado de 5:30 a.m. a 8:00 p.m. para las personas registradas en el sistema EnCicla.

El sistema hizo un llamado a los ciudadanos para que prioricen el uso del transporte sostenible y planifiquen sus recorridos con antelación, mientras avanzan los trabajos técnicos para estabilizar el terreno afectado por el socavón.

