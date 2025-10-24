Resumen: Aida Victoria Merlano volvió a generar controversia al publicar mensajes privados con su expareja, Juan David Tejada, conocido como “El Agropecuario”. En los chats, la influencer lo acusó de no cumplir con sus responsabilidades como padre y de haber tenido actitudes agresivas. Tejada, por su parte, se defendió mostrando conversaciones y audios para probar su apoyo económico. La disputa se volvió viral y mantiene a miles de seguidores atentos al nuevo capítulo de su conflicto.

Aida Victoria Merlano estalla contra ‘El Agropecuario’: filtró chats y lo acusa de no responder por su hijo

La influencer barranquillera Aida Victoria Merlano volvió a encender las redes sociales al publicar una serie de mensajes privados que dejan al descubierto la tensa relación con su expareja, Juan David Tejada, conocido como ‘El Agropecuario’, y padre de su hijo, Emiliano.

La creadora de contenido aseguró que tomó la decisión de hacer públicos los chats luego de sentirse atacada y señalada por comentarios sobre su papel como madre. En medio de su respuesta a una crítica en Instagram, Merlano afirmó que asumía en solitario todos los gastos del bebé, declaración que desató una ola de reacciones y dio pie a un nuevo capítulo en la disputa con Tejada.

“Como este pecho es el único que corre con todos sus gastos, a mí absolutamente nadie me puede decir nada”, dijo en una historia, enfatizando que su hijo siempre ha estado al cuidado de una niñera especializada, incluso durante sus cortos viajes laborales o personales.

Poco después, Juan David Tejada publicó una historia en Instagram para defenderse. En ella compartió capturas de conversaciones y un audio en el que hablaba sobre temas económicos relacionados con su hijo.

“Entre cielo y tierra no hay nada oculto. No soy hombre de hacer esto, pero con mucho respeto me toca defenderme… y esto es solo una parte de una conversación”, escribió.

En otro mensaje agregó: “Jamás te he dado nada, hijo amado, discúlpame por esto, pero la verdad me toca defenderme. Te amo con mi alma y a ti jamás te va a faltar nada de mi parte”. Con esas publicaciones, el empresario buscaba demostrar que sí había cumplido con sus obligaciones y que no permitiría que lo señalaran públicamente.

Esto le podría interesar: La demanda más ridícula del año: octogenario le reclama a Shakira 100 millones de dólares porque dice haberle pagado «un viaje a Cuba»

Aida contraataca con fuertes revelaciones

La respuesta de Aida Victoria no se hizo esperar. En sus historias de Instagram, la influencer reveló supuestos mensajes privados en los que acusó a Tejada de haber tenido comportamientos agresivos y de no estar presente en la vida de su hijo.

“Juan David, creo que en el momento en el que te atreviste a ponerte agresivo conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote con él en brazos, te ganaste que te aborrezca”, escribió en uno de los pantallazos.

Además, afirmó que Tejada no ha visto al bebé en más de veinte días y que la responsabilidad económica recae totalmente sobre ella. “No me indigno porque no mantengas a tu hijo; me siento orgullosa porque lo estoy sacando adelante sola”, sentenció.

Un cruce público que no se detiene

Tras las revelaciones, Tejada se pronunció nuevamente, asegurando que “no me voy a dejar provocar” y que prefiere “dejar todo en manos de Dios”. Sin embargo, Aida continuó su defensa, cuestionando lo que llamó “una fachada de caballero” y dejando claro que no permitirá que la desacrediten como madre.

La disputa rápidamente se viralizó, generando miles de comentarios divididos entre quienes respaldan a la empresaria y quienes critican la exposición de su vida privada.

Por ahora, ninguno ha anunciado acciones legales ni una conciliación formal, pero la confrontación sigue escalando y mantiene a sus seguidores pendientes de cada nuevo capítulo de esta polémica.