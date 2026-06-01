Resumen: Autoridades en Cundinamarca rescataron nueve animales silvestres que eran mantenidos en cautiverio en malas condiciones en varios municipios de la provincia de Gualivá. Las especies fueron trasladadas a un centro especializado para su atención y rehabilitación, mientras la CAR reiteró el llamado a no tener fauna silvestre como mascota.

¡Encerrados en jaulas diminutas! Rescatan monos, guacamayas y un erizo, víctimas del cautiverio en Cundinamarca

Un operativo conjunto entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Policía de Carabineros permitió el rescate de nueve animales silvestres que eran mantenidos en condiciones inadecuadas y de cautiverio en varios municipios de la provincia de Gualivá.

Las acciones se desarrollaron tras denuncias ciudadanas sobre tenencia ilegal y maltrato de fauna silvestre, lo que llevó a visitas de inspección en distintos puntos del territorio, donde las autoridades encontraron múltiples casos de confinamiento y vulneración del bienestar animal.

Animales en cautiverio y condiciones inadecuadas

De acuerdo con la información entregada por la CAR, en el municipio de Sasaima fueron halladas dos guacamayas encerradas en jaulas de aproximadamente un metro cuadrado, lo que impedía el movimiento natural de sus alas y afectaba su desarrollo.

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En otro caso registrado en Villeta, un mono y un loro se encontraban en la misma jaula, situación que representa riesgos sanitarios y afecta el bienestar de ambas especies.

Por su parte, en Vergara se logró la recuperación de cuatro loras cabeciamarillas que permanecían en un corral destinado a gallinas, en condiciones no aptas para su especie. Además, en La Vega fue rescatado un erizo joven que estaba en cautiverio como mascota y fue entregado de manera voluntaria a las autoridades ambientales.

Traslado a centro especializado

Todos los ejemplares fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), ubicado en Tocaima, donde recibirán atención veterinaria, procesos de rehabilitación y evaluación para su posible reubicación o liberación en su hábitat natural.

Según los registros del CAV, desde enero de 2024 han ingresado 2.272 animales silvestres, de los cuales 893 han sido liberados y 153 reubicados, como parte de los procesos de recuperación de fauna en la región.

Llamado a la ciudadanía

La CAR, en el marco de su aniversario número 65, reiteró el llamado a la ciudadanía para proteger la fauna silvestre y evitar su tenencia como mascotas, recordando que estos animales cumplen un papel clave en los ecosistemas.

La autoridad ambiental advirtió además que la tenencia ilegal de especies silvestres constituye una infracción ambiental y puede derivar en sanciones legales o incluso procesos judiciales.