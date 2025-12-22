El futuro de Miguel Ángel Borja parece haber dado un giro definitivo. A falta de un anuncio oficial, el delantero colombiano, recordado por su título de Copa Libertadores con Atlético Nacional, se convertirá en el nuevo refuerzo del Cruz Azul.

Pese a los intensos rumores que lo vinculaban con Boca Juniors, se confirmó que el interés del club argentino no pasó de especulaciones alimentadas por el gusto personal de la familia del jugador, inclinándose la balanza finalmente por la oferta económica de la escuadra mexicana.

La decisión del “Colibrí” estuvo fuertemente influenciada por las condiciones financieras, ya que la propuesta proveniente de México superó ampliamente las expectativas.

Sin embargo, más allá del factor monetario, el atacante ve en la Liga MX un entorno competitivo y exigente que le permitirá mantener el ritmo necesario para destacar en el continente.

¡Hola manito! Miguel Ángel Borja ya tiene equipo y no es en Argentina

Con este movimiento, Borja busca estabilidad en un club de jerarquía que le brinde el protagonismo requerido en esta nueva etapa de su carrera.

El objetivo principal de este traspaso es consolidarse como una pieza clave para la Selección Colombia.

Borja entiende que el fútbol mexicano es una vitrina de alto impacto mediático y deportivo, ideal para mantenerse en el radar del cuerpo técnico nacional.

Su meta final es asegurar un lugar en la convocatoria para el Mundial de 2026, confiando en que sus goles con la camiseta “celeste” le abran nuevamente las puertas del equipo tricolor.

