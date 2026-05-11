Resumen: Una mujer colombiana de 30 años fue rescatada en Ecuador tras permanecer más de un mes bajo amenazas, encierro y explotación sexual luego de ser engañada con una falsa oferta laboral en redes sociales. Su familia logró alertar a las autoridades gracias a una llamada clave que permitió ubicarla, en el marco de una operación internacional contra redes de trata de personas.

Encerrada y bajo amenazas: el calvario que vivió una mujer rescatada de una red de trata en Ecuador

Una mujer colombiana de 30 años fue rescatada en Ecuador tras permanecer más de un mes en condiciones de encierro, violencia y explotación sexual, en un caso que volvió a poner en evidencia las redes internacionales de trata de personas que operan mediante engaños digitales y falsas ofertas laborales.

De acuerdo con la información de la Policía Judicial (DIJIN), el operativo que permitió su liberación hizo parte de la denominada “Operación Dignidad”, una acción coordinada con autoridades de España, Francia, Ecuador, Chile y República Dominicana, además de organismos como AMERIPOL, EUROPOL, UNODC y el PACTO 2.0. En el mismo despliegue fueron rescatadas otras mujeres colombianas en diferentes países.

Un engaño digital que terminó en esclavitud

Según las autoridades, la víctima habría sido contactada a través de redes sociales con una supuesta oferta de trabajo. Allí apareció un hombre identificado como alias Kevin, quien la convenció de viajar prometiéndole mejores ingresos y oportunidades fuera del país.

La familia de la mujer relató a Noticias Caracol cómo fue el proceso previo a su salida de Colombia. Su madre explicó que la joven veía la propuesta como una oportunidad, aunque ella tenía dudas desde el inicio. En su testimonio afirmó:

«Ella me dijo: ‘Ma, me resultó una oferta de empleo muy buena’ (…) Yo sí le dije: ‘¿Usted cómo se va a ir para por allá? ¿Conoce ese muchacho?’. Me dijo: ‘No, ma, yo lo conozco, pero por TikTok’. Él la convenció, le dijo que por allá habían muchas oportunidades de empleo, que por allá se ganaba muy bien, que ganaba mucho más de lo que se ganaba acá en Colombia».

Tras su traslado al exterior, la comunicación con la familia se interrumpió durante varias semanas, lo que encendió las alarmas en su entorno cercano.

La llamada que permitió ubicarla

El punto clave en el caso ocurrió cuando la mujer logró realizar una llamada desde el dispositivo de uno de sus presuntos captores. Aunque el contacto fue breve y confuso, permitió alertar a su familia sobre la situación que enfrentaba.

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En esa misma comunicación, la víctima logró advertir que estaba bajo amenazas constantes y violencia física. En la grabación también se escucharon frases que evidenciaban la gravedad de lo que vivía:

«Ahí viene a pegarme el hijue.. que colombiana de m… Y ya sabe, que si yo no aparezco por acá fue él. Porque ahorita aquí habían unos manes amenazándome, amenazándome ese estúpido»

Días después, la mujer volvió a contactar a su familia y logró enviar su ubicación. Su madre aseguró a Noticias Caracol que, tras recibir esa información, la reportaron de inmediato a las autoridades, lo que permitió su rescate en una operación coordinada en territorio ecuatoriano.

Durante el cautiverio, la mujer habría permanecido bajo vigilancia permanente y sometida a agresiones físicas. Su familia también denunció que los captores la amenazaban con armas y elementos cortopunzantes. En una de las comunicaciones alertó que le decían que tenía «un machete debajo de la almohada y un revólver».

Operación internacional contra la trata

El rescate de la mujer hizo parte de una ofensiva internacional contra redes de explotación sexual que operan en varios continentes. La “Operación Dignidad” permitió la liberación de nueve mujeres colombianas en distintos países, entre ellos España, Francia y República Dominicana, además de Ecuador.

En el caso de Europa, las autoridades reportaron la liberación de una víctima en Valencia, mientras que en Francia y República Dominicana fueron rescatadas otras mujeres que permanecían bajo amenazas y explotación sistemática.

De forma paralela, se desarrollaron acciones complementarias como la “Operación Tradiciones”, que desarticuló una red que trasladaba mujeres desde Pereira hacia ciudades europeas con fines de explotación sexual, y la “Operación María MX”, que permitió la captura en Medellín de un presunto cabecilla relacionado con explotación digital en México.

Según la DIJIN, estas estructuras captaban a las víctimas mediante engaños laborales y, una vez en el exterior, eran sometidas a control, violencia y en algunos casos sedación para anular su voluntad.

Las autoridades informaron que en lo corrido del año se han registrado decenas de víctimas de trata de personas en Colombia y se han realizado capturas en diferentes regiones del país como parte de la lucha contra este delito transnacional.