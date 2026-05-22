Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Luis Fernando Aguirre desapareció en Medellín

    Fue visto por ultima vez el 20 de mayo en el barrio Popular Uno y Dos

    Publicado por: Juan Manuel

    LUIS FERNANDO AGUIRRE CASTANO
    Luis Fernando Aguirre desapareció en Medellín

    Resumen: Luis Fernando Aguirre Castaño, ciudadano colombiano de 45 años, fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín, Antioquia. Según la información suministrada, es de sexo masculino y se identifica como gay. La desaparición ocurrió el 20 de mayo de 2026 en el barrio Popular Uno y Dos de Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luis Fernando Aguirre Castaño, ciudadano colombiano de 45 años, fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín, Antioquia. Según la información suministrada, es de sexo masculino y se identifica como gay. La desaparición ocurrió el 20 de mayo de 2026 en el barrio Popular Uno y Dos de Medellín.

    Al momento de su desaparición, vestía una camiseta blanca de cuello redondo, pantalón jean azul oscuro con rotos y tenis de tela color blanco. Estas prendas podrían facilitar su identificación por parte de la comunidad o de las autoridades encargadas de su búsqueda.

    Entre sus señales particulares se destacan varios tatuajes y cicatrices visibles. Tiene un tatuaje de un conejo Playboy en la parte baja derecha del estómago, una cicatriz grande en la cabeza, cicatriz en la rodilla derecha que le impide doblarla completamente, además de cicatrices en el muslo y la ceja derecha. También presenta una verruga grande en la espalda, características que pueden ayudar a reconocerlo.

    3 BOLETIN LUIS FERNANDO AGUIRRE CASTANO scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.