Luis Fernando Aguirre desapareció en Medellín

Resumen: Luis Fernando Aguirre Castaño, ciudadano colombiano de 45 años, fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín , Antioquia. Según la información suministrada, es de sexo masculino y se identifica como gay. La desaparición ocurrió el 20 de mayo de 2026 en el barrio Popular Uno y Dos de Medellín.

Luis Fernando Aguirre Castaño, ciudadano colombiano de 45 años, fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín, Antioquia. Según la información suministrada, es de sexo masculino y se identifica como gay. La desaparición ocurrió el 20 de mayo de 2026 en el barrio Popular Uno y Dos de Medellín.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta blanca de cuello redondo, pantalón jean azul oscuro con rotos y tenis de tela color blanco. Estas prendas podrían facilitar su identificación por parte de la comunidad o de las autoridades encargadas de su búsqueda.

Entre sus señales particulares se destacan varios tatuajes y cicatrices visibles. Tiene un tatuaje de un conejo Playboy en la parte baja derecha del estómago, una cicatriz grande en la cabeza, cicatriz en la rodilla derecha que le impide doblarla completamente, además de cicatrices en el muslo y la ceja derecha. También presenta una verruga grande en la espalda, características que pueden ayudar a reconocerlo.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes