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Resumen: La Universidad Nacional emitió un pronunciamiento rechazando las amenazas e intimidaciones registradas durante la jornada y reiteró su llamado a preservar los espacios académicos libres de violencia.

La Universidad Nacional declaró alerta naranja por encapuchados presuntamente de las disidencias

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este miércoles 27 de mayo en la Universidad Nacional en Bogotá, luego de la irrupción de un grupo de encapuchados que amenazó con activar artefactos explosivos dentro del campus.

La situación obligó a las directivas de la institución a declarar alerta naranja mientras se atendía la emergencia.

Según informó la vicerrectora Lorena Chaparro, los encapuchados ingresaron a uno de los edificios de aulas de Ciencias Humanas y exigieron a estudiantes y profesores evacuar el lugar porque presuntamente instalarían explosivos.

De acuerdo con la universidad, el grupo dejó panfletos y realizó pintas en las paredes identificándose como integrantes de la Unión Clandestina Popular y del Movimiento Bolivariano FARC-EP.

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La presencia de los encapuchados generó temor e incertidumbre entre integrantes de la comunidad educativa.

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Sin embargo, varios estudiantes y docentes rodearon a los hombres y les exigieron abandonar el campus de manera pacífica.

Durante la confrontación verbal, algunos universitarios señalaron a las disidencias de las Farc como responsables del asesinato reciente de Mateo Pérez, estudiante de la sede Medellín de la Universidad Nacional.

La institución pidió a toda la comunidad universitaria mantener la calma, seguir las indicaciones de los equipos de emergencia y estar atentos únicamente a la información divulgada por canales oficiales.

Este nuevo episodio revive la preocupación por la presencia de encapuchados y hechos de violencia dentro de la universidad.

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