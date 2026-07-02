Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La presencia de encapuchados en Univalle obligó al cierre de estaciones del MÍO y al desvío de varias rutas en Cali. También fue suspendida temporalmente la ruta A19B.

¡Caos en el MIO! Presencia de encapuchados obligó al cierre de estaciones y desvío de rutas en Cali

La presencia de encapuchados en Univalle provocó cambios en la operación del sistema de transporte masivo MIO durante este jueves en Cali.

Como medida preventiva, Metrocali anunció el cierre temporal de las estaciones Univalle y Buitrera, además de modificaciones en varias rutas que circulan por el sur de la ciudad.

Según informó la entidad, las decisiones fueron adoptadas tras reportes sobre la presencia de personas encapuchadas al interior y en los alrededores de la Universidad del Valle, sede Meléndez.

La medida también respondió a recomendaciones emitidas por la Policía Metropolitana de Cali con el fin de garantizar la seguridad de usuarios y operadores.

Debido a esta situación, las rutas P21E, E21, T31, P21C, P51C y A61 comenzaron a operar con recorridos alternos. Asimismo, Metrocali confirmó la suspensión temporal de la ruta A19B mientras se evalúan las condiciones de seguridad en la zona.

Lea también: ¡Pilas con la pola! Descubrieron más de 6 mil cervezas adulteradas que serían vendidas como originales en Bello

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

La situación relacionada con los encapuchados en Univalle generó afectaciones para cientos de usuarios que utilizan diariamente estos servicios para movilizarse entre distintos sectores de la capital vallecaucana. Por ello, la entidad recomendó a los ciudadanos consultar permanentemente los canales oficiales para conocer posibles cambios adicionales en la operación.

Metrocali explicó que algunas rutas fueron desviadas hacia corredores alternos como la carrera 80 y la calle 25, con el propósito de mantener la prestación del servicio sin exponer a pasajeros y conductores a riesgos derivados de los hechos reportados.

Hasta el momento no se ha informado cuánto tiempo permanecerán cerradas las estaciones ni cuándo se normalizarán los recorridos afectados. Sin embargo, las autoridades continúan monitoreando la situación para determinar las medidas que se requieran.

Más noticias de Cali