Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Más de 6.200 unidades de cerveza adulterada fueron incautadas en Bello durante un operativo de la Policía. Una persona fue capturada por el presunto fraude.

¡Pilas con la pola! Descubrieron más de 6 mil cervezas adulteradas que serían vendidas como originales en Bello

La cerveza adulterada volvió a encender las alarmas en el Valle de Aburrá tras un operativo de la Policía Metropolitana que permitió desmantelar un presunto centro de reenvase y comercialización ilegal de bebidas alcohólicas en el municipio de Bello.

Como resultado de una investigación judicial, las autoridades realizaron dos diligencias de registro y allanamiento en las que capturaron en flagrancia a una persona señalada de participar en la alteración de bebidas para venderlas como si fueran originales.

Durante el procedimiento fueron incautadas 206 cajas que contenían 6.236 botellas de cerveza de diferentes marcas comerciales, mercancía avaluada en aproximadamente $25 millones de pesos.

Las autoridades advirtieron que la cerveza adulterada no solo representa un fraude para los consumidores, sino que también puede poner en riesgo la salud, debido a que estos procedimientos se realizarían sin cumplir las condiciones sanitarias exigidas para este tipo de productos.

Lea también: Aparatoso volcamiento tiene complicada la Autopista Norte en Copacabana

La persona capturada deberá responder por los presuntos delitos de corrupción de alimentos e imitación o simulación de productos.

Entre tanto, las botellas y demás elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente como parte del material probatorio dentro del proceso judicial.

Finalmente, la Policía recomendó a la ciudadanía adquirir bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos de confianza y verificar el estado de las tapas, sellos y empaques antes de consumir cualquier producto, para evitar riesgos asociados con la cerveza adulterada.

Más noticias de Bello