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Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó duras declaraciones tras los desmanes registrados en la Universidad de Antioquia y aseguró que los responsables son grupos terroristas y no estudiantes.

‘No son estudiantes, son terroristas’: Fico arremete contra encapuchados tras disturbios en la UdeA

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó con dureza a los disturbios registrados este miércoles 3 de junio en la Universidad de Antioquia y aseguró que las personas involucradas en los enfrentamientos con la fuerza pública no representan a la comunidad estudiantil.

Durante una declaración pública, el mandatario calificó a los encapuchados como integrantes de grupos violentos y sostuvo que sus acciones afectan no solo a la institución educativa, sino también a la ciudad y al país.

“No son estudiantes, son terroristas, están armados, están llenos de explosivos y hacen mucho daño a la Universidad de Antioquia, le hacen daño a Medellín y le hacen daño a Colombia”, afirmó Gutiérrez.

Las declaraciones se produjeron luego de los hechos de alteración del orden público que obligaron a evacuar el campus universitario y generaron cierres viales en varios corredores estratégicos del norte de Medellín, incluyendo la avenida Barranquilla, la avenida Ferrocarril y algunos tramos de la avenida Regional.

El alcalde también respaldó la actuación de la Policía Nacional frente a estos hechos y aseguró que la respuesta de las autoridades debe ser firme.

“La Policía tiene que responder con contundencia a las acciones terroristas de estos grupos”, manifestó.

En su pronunciamiento, Gutiérrez relacionó los disturbios con las llamadas primeras líneas, señalando que estos grupos estarían intentando promover escenarios de violencia similares a los registrados durante las protestas nacionales de años anteriores.

“Quieren incendiar el país de nuevo a través de las primeras líneas. No lo vamos a permitir”, expresó.

Asimismo, el mandatario indicó que ha dado instrucciones claras a la Policía para preservar el orden público en la capital antioqueña y garantizar el cumplimiento de la ley.

“Mi instrucción a la Policía es mantener el orden en Medellín. Pueden seguir amenazando, pueden tener el apoyo de Petro y del Gobierno nacional, pero no pueden violar la ley ni la Constitución. Aquí en Medellín vamos a hacer respetar la ciudad”, aseguró.

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Uno de los aspectos más polémicos de sus declaraciones fue la afirmación de que algunos de los encapuchados que participaron en los disturbios habrían llegado desde otras regiones del país y no pertenecerían a la comunidad universitaria.

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“Hay gente de esa que está encapuchada, que son los cobardes que vinieron de otras partes también de Colombia. Eso hay que dejarlo claro. Esas primeras líneas son terroristas”, sostuvo.

Las autoridades adelantaron operativos de control en la zona afectada por los disturbios.

Durante los hechos, se presentó la captura de un hombre en inmediaciones de la Universidad de Antioquia.

De acuerdo con información preliminar del grupo UNDEMO, el ciudadano habría sido sorprendido presuntamente participando en los desmanes registrados en el sector. El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes.

Mientras tanto, las autoridades continuaron monitoreando la situación en el entorno de la Universidad de Antioquia y los corredores viales afectados, donde se presentaron restricciones a la movilidad durante varias horas de la tarde.

La Alcaldía reiteró que mantendrá una política de cero tolerancia frente a los hechos que alteren el orden público en la ciudad.

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