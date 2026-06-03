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Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez anunció que Medellín solicitará una auditoría forense a Savia Salud tras la suspensión judicial de la intervención. Busca esclarecer presuntas irregularidades y posibles hechos de corrupción.

‘Hay irregularidades’: Fico Gutiérrez pedirá auditoría forense a Savia Salud tras la devolución de la EPS

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitará una auditoría forense a Savia Salud una vez se concrete la devolución de la EPS, luego de que la justicia ordenara suspender la intervención que mantenía la Superintendencia Nacional de Salud sobre la entidad.

El mandatario paisa cuestionó el estado financiero en el que sería entregada la EPS y advirtió que existen denuncias sobre presuntas irregularidades durante el periodo de administración estatal.

“Nosotros vamos a pedir una auditoría porque hay muchas irregularidades y corrupción denunciada alrededor de lo que hicieron durante la intervención con Savia Salud. Esto todavía tiene mucha tela por cortar”, afirmó.

La devolución de la entidad se produce tras una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que a finales de abril decretó una medida cautelar suspendiendo provisionalmente la intervención forzosa de la Superintendencia Nacional de Salud y ordenó el retorno inmediato de los bienes, haberes y negocios de la EPS a sus socios: la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama.

Según las autoridades, durante el proceso de empalme se han evidenciado preocupantes dificultades financieras.

Los reportes preliminares indican que las deudas acumuladas con clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios de salud oscilarían entre 1,4 y 1,6 billones de pesos.

Gutiérrez aseguró que la alcaldía no se limitará a recibir los informes entregados por quienes estuvieron al frente de la EPS durante la intervención.

“No nos conformamos con la información que nos entreguen los que ya la desvalijaron y los que la dejaron en rines”, manifestó.

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El alcalde explicó que la auditoría forense tendrá como objetivo establecer el estado real de las finanzas de la entidad, identificar posibles responsabilidades administrativas o penales y determinar si existieron hechos de corrupción durante el periodo de intervención.

Además, señaló que el reto inmediato será garantizar la continuidad de la atención a los usuarios y evitar un colapso del sistema de salud.

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En ese sentido, comparó la situación con los procesos de recuperación financiera que ha adelantado la alcaldía.

“¿Qué tendremos que hacer nosotros? Salvar el sistema, salvar la EPS como salvamos el Hospital General, la Red Metrosalud y otras instituciones que estaban en crisis”, expresó.

La auditoría se desarrollaría de manera paralela al proceso de recuperación administrativa de Savia Salud y podría servir como base para eventuales denuncias ante los organismos de control y la justicia, en caso de encontrarse irregularidades en el manejo de los recursos públicos destinados a la salud.

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