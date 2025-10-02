¡Última oportunidad! Medellín amplía inscripciones al torneo de videojuegos Gamers MED 2025

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Los gamers de Medellín y el Valle de Aburrá tendrán unos días más para asegurar su participación en el clasificatorio de Gamers MED 2025, el torneo oficial de videojuegos de la ciudad.

La alcaldía anunció que el plazo de inscripciones se amplió hasta el 5 de octubre. El proceso debe realizarse en la plataforma SIMON 2.0.

En el caso de los menores de 13 años, es obligatorio presentar un permiso firmado por los padres o acudientes, disponible en la página del INDER.

La primera fase se desarrollará de manera presencial en las Salas Gamers MED ubicadas en el Coliseo Iván de Bedout, la Unidad Deportiva de Granizal, la UVA Sin Fronteras y la UVA Huellas de Vida. Los participantes deberán presentar su documento de identidad en cada jornada.

En total, el torneo contará con cinco títulos habilitados: FC 25, Valorant, Just Dance, League of Legends y Fortnite. Se espera la participación de al menos 4.600 personas, quienes competirán en las rondas clasificatorias y de selección hasta el 14 de octubre.

La fase final se disputará entre el 15 y el 17 de noviembre en el Coliseo Iván de Bedout, donde se reunirán los mejores jugadores y equipos en un evento que busca promover la innovación, el talento y el encuentro juvenil alrededor de los videojuegos.

