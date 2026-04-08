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    Como si nada: encapuchados armados montan retén en Jamundí, Valle del Cauca

    Bloqueo realizado por encapuchados en una vía de Jamundí genera tensión y dificulta el acceso a corregimientos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Como si nada: encapuchados armados montan retén en Jamundí, Valle del Cauca
    Foto sacada de redes sociales.
    Como si nada: encapuchados armados montan retén en Jamundí, Valle del Cauca

    Resumen: Bloqueo armado en Jamundí genera tensión y afecta el acceso a corregimientos tras recientes enfrentamientos en la zona.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un bloqueo protagonizado por hombres armados y encapuchados mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.

    El hecho se registra en el sector de Río Claro, un punto estratégico de acceso hacia los corregimientos ubicados en la parte alta del municipio.

    De acuerdo con reportes preliminares de habitantes y conductores, encapuchados instalaron obstáculos en la vía e impiden el tránsito, lo que ha generado temor entre quienes se movilizan por este corredor.

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    La situación ha obligado a algunos ciudadanos a detener su recorrido o buscar rutas alternas ante el riesgo que representa la presencia de personas armadas.

    La acción estaría orientada a evitar el ingreso de la fuerza pública hacia sectores como Ampudia y Villacolombia, donde recientemente se han registrado enfrentamientos entre tropas del Ejército y grupos armados ilegales.

    Presuntamente, los encapuchados estarían portando armas de fuego y equipos de comunicación, lo que ha generado preocupación por una posible escalada de la situación.

    Las autoridades locales ya tienen conocimiento de lo ocurrido y se encuentran evaluando las condiciones de seguridad para intervenir y restablecer el tránsito en la zona. Mientras tanto, se recomienda a la ciudadanía evitar este corredor vial y mantenerse informada a través de canales oficiales.

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