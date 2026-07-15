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    En zona rural de Barbosa hallaron el cuerpo de un hombre reportado desaparecido: autoridades investigan

    El trágico descubrimiento se registró en la misma zona donde había sido visto por última vez, el 12 de julio

    Publicado por: Minuto30.com

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    Foto de archivo para ilustrar la noticia
    En zona rural de Barbosa hallaron el cuerpo de un hombre reportado desaparecido: autoridades investigan

    Resumen: Las autoridades del norte del Valle de Aburrá confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en el municipio de Barbosa, el cual corresponde al hombre que había sido reportado como desaparecido a mediados de esta semana

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    Minuto30.com .- La angustiosa búsqueda que familiares y amigos mantenían desde hace varios días llegó a un triste y doloroso final. Las autoridades del norte del Valle de Aburrá confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en el municipio de Barbosa, el cual corresponde al hombre que había sido reportado como desaparecido a mediados de esta semana.

    El hallazgo ha generado conmoción entre los habitantes de la zona rural, mientras las autoridades inician las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas del deceso.

    ¿Quién es la víctima y desde cuándo estaba desaparecido?

    Tras realizar las primeras labores de inspección en el lugar de los hechos, las autoridades lograron confirmar la identidad de la víctima. Se trata de Jhon Fredy Estrada Correa, un hombre de 36 años de edad.

    Jhon Fredy había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el pasado domingo 12 de julio. Desde ese momento, se había iniciado una campaña de búsqueda para dar con su paradero, difundiendo sus características físicas y la ropa que llevaba puesta el día que se le perdió el rastro.

    ¿Dónde y a qué hora fue encontrado el cuerpo?

    El trágico descubrimiento se registró en la misma zona donde había sido visto por última vez: la vereda Platanito, jurisdicción del municipio de Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá.

    De acuerdo con el reporte extraoficial, el cuerpo fue localizado en una zona boscosa y de difícil acceso. Las autoridades acudieron al lugar luego de recibir una llamada de alerta por parte de la comunidad, a eso de las 11:00 de la mañana de este miércoles 15 de julio.

    ¿Qué sigue ahora en la investigación?

    Una vez en el sitio, unidades de la policía y personal judicial procedieron a acordonar el área para realizar el levantamiento del cadáver.

    El cuerpo de Jhon Fredy Estrada Correa fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal para llevar a cabo la autopsia de rigor. Este procedimiento científico será clave para determinar de manera oficial las causas exactas y el tiempo de su muerte, y establecer si hubo algún tipo de violencia involucrada en el trágico suceso.

    En contexto: Desapareció el 12 de julio en Barbosa: Familiares buscan desesperadamente a Jhon Fredy


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