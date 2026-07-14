Buscamos a Jhon Fredy Estrada, desparecido en la vereda Platanito de Barbosa el pasado 12 de julio

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Resumen: Para facilitar su reconocimiento en las calles o municipios aledaños, las autoridades han compartido la descripción física detallada de Jhon Fredy

Desapareció el 12 de julio en Barbosa: Familiares buscan desesperadamente a Jhon Fredy

Minuto30.com .- Familiares y autoridades en el norte del Valle de Aburrá solicitan la ayuda urgente de la comunidad para dar con el paradero de Jhon Fredy Estrada Correa, un hombre de 36 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 12 de julio.

De acuerdo con el reporte oficial de búsqueda, la última vez que se tuvo información sobre su ubicación fue en la vereda Platanito, jurisdicción del municipio de Barbosa, Antioquia. Desde ese momento, su familia no ha vuelto a tener contacto con él, lo que ha generado una profunda angustia.

Características físicas para identificarlo

Para facilitar su reconocimiento en las calles o municipios aledaños, las autoridades han compartido la descripción física detallada de Jhon Fredy:

Edad: 36 años.

Estatura: 1.80 metros (complexión alta).

Rasgos faciales y físicos: Ojos color café, tez trigueña y es calvo.

¿Cómo iba vestido el día de su desaparición?

El día 12 de julio, cuando fue visto por última vez, Jhon Fredy Estrada Correa llevaba las siguientes prendas de vestir y accesorios:

Buso (suéter) de color gris.

Camisa verde clara por debajo.

Pantalón azul claro.

Zapatos blancos.

Gorra negra y un reloj de pulso color negro.

Líneas de atención y contacto

La colaboración ciudadana es vital en estos casos. Si usted ha visto a Jhon Fredy, tiene alguna pista sobre su paradero, o cuenta con información que pueda ayudar a la familia a encontrarlo, se le pide que se comunique de manera inmediata y confidencial con las autoridades.

Puede reportar cualquier información al número de emergencias 123 o contactar directamente a la línea oficial de la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación al número celular 318 532 1733.