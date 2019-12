VIDEO: Yina Calderón se las ‘tiró prendidas’ a Sara Uribe ¿por desagradecida?

La empresaria Yina Calderón manifestó por medio de su cuenta de Instagram que “estaba viendo un video de alguien que dijo que los seguidores no nos dan de comer” y anunció que no estaba de acuerdo con “ella”, pues Yina aseguró que ellos si le dan de comer.

Aunque ella no dijo el nombre la mayoría de sus fans sabían que se trataba de la modelo, Calderón recalcó que ella les agradece mucho a sus seguidores por estar tan pendiente de sus posts y por eso su empresa sigue creciendo: “obvio que los seguidores nos dan de comer, si los seguidores no vieran las publicaciones, no estuviera ahí pendientes, entonces yo de qué viviría”.

Recordemos que hace poco Sara Uribe posteó un video en el que decía que: “me importa un cu..lo que la gente opine, de puertas para adentro ustedes no me están trayendo a mí la comida”.